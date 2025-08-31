Ποιος είναι ο Άλεξ Ντούνεφ, ο νέος μεγαλομέτοχος της Athens Kallithea

Ο Ντούνεφ διαδέχτηκε τον Άντριου Μπάρογουεϊ, ο οποίος έπειτα από τέσσερα χρόνια θέλησε να αποχωρήσει από το κλαμπ και έτσι η ομάδα αναζητούσε τον επόμενο μεγαλομέτοχο που θα την στελεχώσει. Ωστόσο,ο Ντούνεφ δεν είναι άγνωστος στα μέρη της Καλλιθέας, καθώς ήταν μειοψηφικός επενδυτής του συλλόγου από τον Δεκέμβριο του 2022.

Πρόκειται για έναν έμπειρο επιχειρηματία στον χώρο των εναλλακτικών επενδύσεων, με περισσότερα από είκοσι χρόνια δραστηριότητας στον χρηματοοικονομικό τομέα. Είναι συνιδρυτής και πρώην Managing Partner της Park Cities Asset Management, μιας εταιρείας διαχείρισης κεφαλαίων που εξειδικεύεται σε fintech πλατφόρμες στη Βόρεια Αμερική.

Πριν την ίδρυση της Park Cities το 2018, είχε μακρά πορεία στον χώρο της επενδυτικής τραπεζικής, κατέχοντας ανώτερες θέσεις σε διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς όπως η UBS, όπου υπηρέτησε ως Managing Director. Το 2025, οδήγησε την Park Cities στην εξαγορά της από την Bow River Capital, εταιρεία με υπό διαχείριση κεφάλαια ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η ομάδα η οποία από αυτή τη σεζόν θα αγωνίζεται στη Super League 2 θέλει να παραμείνει ανταγωνιστική και από την επόμενη χρονιά να επιστρέψει στα μεγάλα σαλόνια της Super League.

Η ανακοίνωση της ομάδας

«Η Athens Kallithea FC ανακοινώνει ότι ο Alex Dunev έχει συμφωνήσει να αποκτήσει το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών του συλλόγου, που ανήκε προηγουμένως στον Andrew Barroway, με εκκρεμότητα την έγκριση από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.

Ο Dunev, 47 ετών, είναι ιδρυτής εταιρείας fintech και επενδυτής με έδρα τη Νέα Υόρκη. Επί του παρόντος, ηγείται της ομάδας Asset-Based Finance της Bow River Capital, διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Dunev ήταν συνιδρυτής και CIO της Park Cities Asset Management, κορυφαίας εταιρείας διαχείρισης κεφαλαίων που επενδύει σε πλατφόρμες fintech στη Βόρεια Αμερική, καθώς και ιδρυτής των SixPoint Capital και Akses Technologies. Στο παρελθόν, ο Dunev εργάστηκε επί 15 έτη ως επενδυτικός τραπεζίτης στη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες για τις Credit Suisse, Morgan Stanley και UBS. Έγινε μειοψηφικός επενδυτής στην AKFC τον Δεκέμβριο 2022.

O Τεντ Φιλιππάκος και ο Πέτρος Φιλιππάκος παραμείνουν αντίστοιχα ο δεύτερος και τρίτος μεγαλύτερος μέτοχος του συλλόγου».