Ολυμπιακός: Ο κρυφός MVP, ο νέος Τσικίνιο και ο γρίφος του Μεντιλίμπαρ

Ο Ολυμπιακός,«απέδρασε» από το «ερυθρόλευκο» Πανθεσσαλικό με 2-0 χάρη στην μαγική έμπνευση του Τσικίνιο, που σκόραρε με τακουνάκι στο 71ο λεπτό και από εκτελεστής έγινε δημιουργούς, σερβίροντας στον Ρέτσο το δεύτερο γκολ στο 85ο λεπτό, με την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να πανηγυρίζει το δεύτερο διαδοχικό της τρίποντο στη Stoiximan Super League.

Μια νέα εκδοχή του Τσικίνιο και η ασυνήθιστη συνέπεια του Τζολάκη

Ο Τσικίνιο δεν είναι απλά ένας κομβικός παίκτης στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Είναι ίσως ο πλέον απαραίτητος στην μεσαία γραμμή του Μεντιλίμπαρ. Η «νέα» του εκδοχή περιλαμβάνει πολλά περισσότερα καθήκοντα και ενισχυμένο τον ρόλο της δημιουργίας, όντας ένας... άτυπος playmaker στο γήπεδο που σκοράρει και δημιουργεί όποτε το διαλέξει. Δεν είναι τυχαίο πως και στα δυο γκολ η μπάλα περνάει από τα πόδια του, κάνει ακριβώς την ίδια κίνηση με τακουνάκι και «γράφει» γκολ και ασίστ.

Πριν όμως συμβούν όλα αυτά, χρειάστηκε για μια ακόμη φορά η σταθερότητα και η συνέπεια του Τζολάκη. Σπάνιο να βρεις τερματοφύλακα με τόσο καλά αντανακλαστικά που να συνδυάζει παιχνίδι με την μπάλα στα πόδια και υψηλό βαθμό IQ στο παιχνίδι του. Με τον Αστέρα AKTOR χρειάστηκε η επέμβαση του στο 7ο και στο 48ο λεπτό (σε σουτ του Καλτσά), αλλά και σε ατομική ενέργεια του Εμμανουηλίδη.

Το ίδιο συνέβη και στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Βόλο. Απέκρουσε ένα απίθανο σου του Τζόκα, ενώ λίγο πριν την λήξη του πρώτου ημιχρόνου έβγαλε την κεφαλιά του Μύγα με προβολή. Κι στις δυο περιπτώσεις κράτησε όρθια την ομάδα του, μέχρι να σκοράρει.

Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να μάθει να περνάει από «τείχη»

Είναι μια ελληνική πραγματικότητα που δεν πρόκειται να αλλάξει. Με αντιπάλους που δεν έχουν το ανάλογο μέγεθος. οι «ερυθρόλευκοι» θα δυσκολεύονται να διασπάσουν τις άμυνες. Ο Μεντιλίμπαρ θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να καθαρίζει η ομάδα του, νωρίτερα τα παιχνίδια. Κι αυτό γιατί, δεν είναι δεδομένο πως θα βρίσκει γκολ πάντοτε στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα, εκεί δηλαδή που ο αντίπαλος θα «ταμπουρώνεται» για να αποσπάσει μια ισοπαλία.

Βέβαια, η ομάδα του Πειραιά βρίσκει ευκαιρίες πολύ νωρίτερα από την στιγμή που σκοράρει. Ωστόσο, πρέπει να φροντίσει να τις αξιοποιεί, ωστέ να μην χρειάζεται να.... τζογάρει λίγο πριν το τελικό σφύριγμα του διαιτητή.