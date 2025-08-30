Τα ντέρμπι του Ολυμπιακού με το Big-5 πριν και μετά τις ευρωπαϊκές «μάχες»

Δύο μέρες μετά την κλήρωση του Ολυμπιακού στο UEFA Champions League, όπου οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν τις: Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Άγιαξ, Άρσεναλ, Μπάγερν Λεβερκούζεν, Αϊντχόφεν, Πάφο και Καϊράτ Αλμάτι, η UEFA γνωστοποίησε και τις ακριβείς ημερομηνίες και ώρες των αγώνων με την ομάδα του Πειραιά να κάνει πρεμιέρα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» κόντρα στην Πάφο στις 17 Σεπτεμβρίου (19:45).

Ωστόσο βασική προϋπόθεση για να πάρει, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, το εισιτήριο για την απευθείας είσοδο στη League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, ήταν να κατακτήσει αρχικά το πρωτάθλημα και εν συνεχεία λόγω και του υψηλού συντελεστή του συλλόγου στη βαθμολογία της UEFA, κατάφερε να βρεθεί ξανά στα «αστέρια» έπειτα από πέντε χρόνια.

Ο Ολυμπιακός θα συναντήσει στο δρόμο του «μεγαθήρια» και στον «ερυθρόλευκο» οργανισμό καλούνται να προετοιμαστούν όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται, καθώς το πρόγραμμα της ομάδας στις εγχώριες και τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις είναι πάρα πολύ απαιτητικό.

Οι νταμπλούχοι Ελλάδας θέλουν να υπερασπιστούν το «στέμμα» τους και τη νέα σεζόν αλλά πρέπει να τα βγάλουν εις πέρας σε μια σειρά απαιτητικών παιχνιδιών αρχής γενομένης από την εντός έδρας πρεμιέρα για το Champions League, με την Πάφο στις (17/9,19:45) και τρεις μέρες μετά (20/9) φιλοξενείται από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ.

EUROKINISSI

Στη συνέχεια ακολουθεί η αναμέτρηση με την Άρσεναλ στο Λονδίνο στις (1/10,22:00) και τρεις μέρες αργότερα η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, φιλοξενείται από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα (4/10, 18:00). Η «ταλαιπωρία» τον Πειραιωτών δεν σταματά εκεί καθώς τον ίδιο μήνα ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Μπαρτσελόνα στην Ισπανία στις (21/10, 19:45) ενώ πέντε μέρες αργότερα υποδέχεται την ΑΕΚ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» (26/10).

Τα παιχνίδια συνεχίζονται δίχως ανάσα για τους «ερυθρόλευκους» καθώς μία εβδομάδα αργότερα υποδέχονται τον Άρη (1/11) και τρεις μέρες (04/11) μετά φιλοξενούν στον Πειραιά την Αϊντχόφεν για την τέταρτη αγωνιστική του UEFA Champions League.

Στις 26/11 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και τρεις ημέρες αργότερα ταξιδεύει στο Αγρίνιο για την αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό (29/11, 18:00). Τον Δεκέμβριο η πειραϊκή ομάδα, ταξιδεύει στο πιο δύσκολο «γεωγραφικά» μέρος, καθώς αντιμετωπίζει την Καϊράτ Αλμάτι στο Καζακστάν και τέσσερις μέρες μετά θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για το ματς με τον Άρη (13/12) στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Τέλος τον Γενάρη ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τον Άγιαξ (28/1/26, 22:00), στο Άμστερνταμ για τον 8η και τελευταία αγωνιστική της Leaue Phase του Champions League και τρεις μέρες αργότερα αντιμετωπίζει την ΑΕΚ (31/1), στην «OPAP ARENA».