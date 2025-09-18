Η ώρα και το κανάλι της πρεμιέρας του Παναθηναϊκού AKTOR για το «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Στο πλαίσιο του 7ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», ο Παναθηναϊκός AKTOR θα αντιμετωπίσει την Παρτίζαν σε φιλική αναμέτρηση. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 18 Σεπτεμβρίου, στις 12:30, στην κατάμεστη John Cain Arena της Μελβούρνης, καθώς τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί.

Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ1, ενώ για όσους βρίσκονται στο εξωτερικό θα είναι διαθέσιμος μέσω του ERT World και του EuroLeague TV.

Η ελληνική ομάδα ενισχύθηκε στην Αυστραλία με την άφιξη των διεθνών παικτών της. Ο Εργκίν Αταμάν, ο Κώστας Σλούκας, ο Ντίνος Μήτογλου, ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και ο Ομέρ Γιούρτσεβεν ενσωματώθηκαν στην αποστολή, μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών τους στο EuroBasket 2025. Μένει να φανεί πόσοι από τους διεθνείς παίκτες θα πάρουν χρόνο συμμετοχής στην αναμέτρηση κόντρα στην ομάδα του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς.