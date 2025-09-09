Τι σημαίνει για τον Παναθηναϊκό AKTOR η απόφασή του να μην κατέβει στο Σούπερ Καπ

Η απόφαση του Παναθηναϊκού AKTOR, να μην κατέβει στο Stoiximan Super Cap, πήρε επίσημη μορφή και στο σημερινό (9/9) ΔΣ της Stoiximan GBL, επικυρώθηκε και η ποινή των «πράσινων» η οποία προβλέπει πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ και μη συμμετοχής της ομάδας και στο Super Cup 2026.

Το σύνολο του Εργκίν Αταμάν, θα βρίσκεται στην Αυστραλία εκείνη την περίοδο για το ιστορικό τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» και αναμένεται να επιστρέψει στις 25 Σεπτεμβρίου, πράγμα που σημαίνει πως δεν είναι εφικτό να δώσει το «παρών» στο Super Cup της Ρόδου στις (26-27/9).

Μάλιστα την Παρασκευή 26/9 είναι προγραμματισμένη και η media day της Euroleague και σύμφωνα με την ELPA, τη συγκεκριμένη μέρα απαγορεύονται οι προπονήσεις και οι αγώνες.