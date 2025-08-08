Η ΕΛΑΣ ταυτοποίησε οκτώ οπαδούς που απειλούσαν τους διαιτητές των τελικών της Stoiximan GBL

Με επίσημη ανακοίνωση η Ελληνική Αστυνομία γνωστοποίησε πως ταυτοποίησε οκτώ άτομα που απειλούσαν τους διαιτητές κατά τη διάρκεια της σειράς των τελικών.

Όπως αναφέρει η εν λόγω ανακοίνωση οι απειλές γινόντουσαν μέσα από άγνωστους αριθμούς τηλεφώνων και μέσω μηνυμάτων στους προσωπικούς λογαριασμούς των διαιτητών κατά τη διάρκεια των πρώτων δυο παιχνιδιών ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Όπως φαίνεται μέσα από τις ημερομηνίες αναφορές στις οποίες εντοπίστηκαν οι απειλές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξιχνιάστηκε περιστατικό με απειλές σε βάρος διαιτητών, το οποίο έλαβε χώρα μετά το πέρας των ελληνικών τελικών αγώνων καλαθοσφαίρισης, που διεξήχθησαν την 30-05-2025 και την 01-06-2025 αντίστοιχα.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν -8- άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση- απειλή και παράβαση της νομοθεσίας για τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό.

Ειδικότερα, μετά το πέρας των ανωτέρω αγώνων, οι κατηγορούμενοι προέβησαν σε σωρεία κλήσεων από άγνωστους αριθμούς σε βάρος των διαιτητών, ενώ παράλληλα απέστειλαν απειλητικά και υβριστικά μηνύματα στους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στα πλαίσια αυτεπάγγελτης προανάκρισης που διενεργήθηκε προς εξακρίβωση των δραστών, αλλά και κατόπιν επισταμένων ερευνών, ταυτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία των ανωτέρω ατόμων και πιστοποιήθηκε η εμπλοκή τους στο περιστατικό.

Το υλικό που συγκεντρώθηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».