Ολυμπιακός: Ξεκίνησαν οι εργασίες αναβάθμισης στο ΣΕΦ

Σε τροχιά ανακαίνισης μπαίνει το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με τις πρώτες εργασίες να έχουν ήδη ξεκινήσει. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, στην οποία έχει παραχωρηθεί η χρήση του φαληρικού σταδίου για τα επόμενα 49 χρόνια, ανήρτησε στον επίσημο λογαριασμό της στην πλατφόρμα «Χ» φωτογραφία που αποτυπώνει την έναρξη της διαδικασίας, σηματοδοτώντας τις επικείμενες παρεμβάσεις στον αγωνιστικό χώρο και τις εξέδρες.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το ΣΕΦ πρόκειται να αναβαθμιστεί σημαντικά, με βασικό στόχο την αύξηση της χωρητικότητάς του σε 17.000 θεατές. Παράλληλα, προβλέπονται εκτεταμένες βελτιώσεις τόσο στο εσωτερικό του γηπέδου όσο και στους περιβάλλοντες χώρους.

Η σχετική τροπολογία που έχει κατατεθεί στη Βουλή ορίζει ότι η ΚΑΕ Ολυμπιακός υποχρεούται να επενδύσει τουλάχιστον τέσσερα εκατομμύρια ευρώ εντός της πρώτης δωδεκαετίας, στο πλαίσιο της συμφωνίας παραχώρησης.