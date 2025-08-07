Ολυμπιακός: Αποφασίζει για... δύο ακόμη σέντερ - Ο «γρίφος» του γκαρντ

Ο Ολυμπιακός παρακολουθεί τους παίκτες που είναι διαθέσιμοι στο μεταγραφικό παζάρι, καθώς ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η ενίσχυση του. Η προτεραιότητα είναι ένα ακόμη γκαρντ που θα μπορεί να βοηθήσει στο σκοράρισμα και να διαθέτει όλα όσα χρειάζεται ο Γιώργος Μπαρτζώκας. Οι «ερυθρόλευκοι» κοιτάζουν αρκετές περιπτώσεις από το NBA και παίκτες που ξεχώρισαν στο Summer League, ωστόσο δεν βιάζονται να πάρουν τις αποφάσεις τους.

Εκτός από την θέση του γκαρντ, οι Πειραιώτες φαίνεται πως θα κινηθούν και για την απόκτηση ακόμη ενός ή δύο σέντερ. Μπορεί πρόσφατα να αποκτήθηκε ο Χολ και ο Κώστας Αντετοκούνμπο και ο Μιλουτίνοφ να ανανέωσε, ωστόσο οι δυο τελευταίοι απουσιάζουν για τα φιλικά προετοιμασίας και για το Ευρωμπάσκετ με τις εθνικές τους ομάδες.

Έτσι, για να βγουν οι προπονήσεις, δεν αποκλείεται ο σύλλογος να προχωρήσει στην απόκτηση παικτών που θα βοηθήσουν ώστε να βγει το πρόγραμμα των προπονήσεων, όπως έχει οριστεί από τον Μπαρτζώκα. Παραμένει άγνωστο και ίσως να καθοριστεί και από την απόδοση στις προπονήσεις, το αν οι παίκτες που θα αποκτηθούν θα παραμείνουν στην ομάδα. Το μόνο βέβαιο είναι πως οι κινήσεις για να έρθουν νέα πρόσωπα που θα παίζουν την θέση »5» στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας δεν θα αργήσουν για πολύ.