Ο Καλίφα Κουμάτζι εντάσσεται στην προετοιμασία του Ολυμπιακού

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την προσθήκη του 29χρονου σέντερ, Καλίφα Κουμάτζι, στην προετοιμασία της ομάδας για τη σεζόν 2025/26. Ο 2,21 μ. Αφρικανός θα ενταχθεί άμεσα στις προπονήσεις των «ερυθρολεύκων», προσφέροντας μία σημαντική λύση στο πρόβλημα... λειψανδρίας στην θέση «5» που αντιμετωπίζει ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Ο Έλληνας προπονητής, λόγω των υποχρεώσεων των διεθνών παικτών με τις εθνικές τους ομάδες, έχει στη διάθεσή του ένα αποδεκατισμένο ρόστερ. Ο Κουμάτζι καλείται να καλύψει το κενό στους ψηλούς, δίνοντας στον Μπαρτζώκα την ευκαιρία να έχει μία «γεμάτη» ομάδα στα προσεχή φιλικά και τεστ. Η παρουσία του δεν είναι απλώς για να καλύψει προσωρινά τις ανάγκες της προετοιμασίας, καθώς ο Κουμάτζι θα αξιολογηθεί από το τεχνικό επιτελείο. Σε περίπτωση που καταφέρει να πείσει με την απόδοσή του, δεν αποκλείεται να υπογράψει συμβόλαιο με την ομάδα του Πειραιά ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Κουμάτζι είναι γνώριμος στα ευρωπαϊκά παρκέ, καθώς έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στην Euroleague με τη φανέλα της Άλμπα Βερολίνου. Αν και οι επιθετικοί του μέσοι όροι (5.7 πόντοι) δεν είναι εντυπωσιακοί, ξεχωρίζει για τις αμυντικές του ικανότητες, αποτελώντας έναν αξιόλογο rim protector. Η προσθήκη του αναμένεται να δώσει λύσεις στην ομάδα, πλαισιώνοντας τους σέντερ Νίκολα Μιλουτίνοφ, Τζον Χολ, Θανάση Αντετοκούνμπο, καθώς και τον Μουσταφά Φαλ, όταν αυτός επιστρέψει από τον τραυματισμό του.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΚΑΕ:

«Ο Αφρικανός σέντερ, Khalifa Koumadje, θα είναι στη διάθεση του προπονητή του Ολυμπιακού, Γιώργου Μπαρτζώκα, για την περίοδο της προετοιμασίας της ομάδας»

Ο Khalifa Koumadje θα είναι στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για την περίοδο της προετοιμασίας.#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFighthttps://t.co/B336y337qV — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) August 21, 2025

http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" viewBox="0 0 96 96" width="96" height="96" preserveAspectRatio="xMidYMid meet" style="width: 100%; height: 100%; transform: translate3d(0px, 0px, 0px); content-visibility: visible;">