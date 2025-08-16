Γιώργος Μπουρνελές: Από τα «σπλάχνα» του Ολυμπιακού, στο Νext Βig Τhing της ανδρικής ομάδας

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, έκανε μια ακόμη κίνηση για να εξασφαλίσει το μέλλον. Ο Γιώργος Μπουρνελές υπέγραψε σήμερα (16/8), το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με την ομάδα, όπου θα έχει διάρκεια τεσσάρων ετών. Ποιος είναι όμως ο ταλαντούχος παίκτης που προέρχεται από τα «σπλάχνα» της ακαδημίας των «ερυθρόλευκων»;

Το who is who του νέου «διαμαντιού» των Πειραιωτών

Olympiakos BC

Ο Γιώργος Μπουρνελές είναι γεννημένος στις 4 Μαρτίου του 2007, με ύψος 1,91. Αγωνίζεται ως γκαρντ (μάλιστα μπορεί να χαρακτηριστεί και ως combo γκαρντ) και οι εμφανίσεις του στις ακαδημίες του Ολυμπιακού είναι αρκετά ελπιδοφόρες για μια λαμπρή καριέρα.



Eurokinissi

Αγωνίστηκε σε όλα τα ηλικιακά τμήματα, αποτελώντας σταθερό μέλος της ομάδας U18, και το καλοκαίρι του 2025 ήρθε η στιγμή της δικαίωσης: η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την υπογραφή του πρώτου του επαγγελματικού συμβολαίου διάρκειας τεσσάρων ετών (2025–2029).



Η διεθνής παρουσία του έγινε αισθητή μέσα από το Adidas Next Generation Tournament της EuroLeague, όπου κατέγραψε: 10,4 πόντους, 2,9 ριμπάουντ, 0,9 ασίστ και 1 κλέψιμο κατά μέσο όρο. Οι επιδόσεις αυτές ανέδειξαν τον Μπουρνελέ ως έναν ολοκληρωμένο guard, με ικανότητα στο σκοράρισμα αλλά και προσφορά σε άμυνα και δημιουργία.

Ο ίδιος, καλείται πλέον να κάνει το επόμενο βήμα: να σταθεροποιήσει την παρουσία του στο ροτέισον της πρώτης ομάδας και να εξελιχθεί σε παίκτη επιπέδου EuroLeague. Ο Ολυμπιακός ποντάρει στο ταλέντο του, συνεχίζοντας τη φιλοσοφία ανάδειξης παικτών από τις δικές του υποδομές.