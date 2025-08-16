Δημήτρης Οικονόμου: Ποιός είναι ο Έλληνας «μαχητής» που κατέκτησε το χρυσό στα World Games 2025

Ο Δημήτρης Οικονόμου χάρισε στην Ελλάδα μια ακόμη στιγμή υπερηφάνειας στα World Games 2025, που διεξάγονται στο Τσενγκντού της Κίνας, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο kickboxing (Point Fighting, -84 κιλά). Ο 25χρονος αθλητής, με μακρά πορεία και εντυπωσιακό παλμαρέ, έγραψε ιστορία ανεβαίνοντας στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου και αναδεικνύοντας την Ελλάδα σε παγκόσμιο πρωταγωνιστή.

Η «χρυσή στιγμή» στα WGA

Eurokinissi

Στον τελικό της κατηγορίας του, ο Οικονόμου επικράτησε του Μεξικανού Héctor Solorio με μαεστρία, γρήγορες αντιδράσεις και αψεγάδιαστη τακτική. Η εμφάνισή του ξεχώρισε τόσο πολύ που η Διεθνής Ένωση World Games (IWGA) τον ανέδειξε «Αθλητή της Ημέρας», τιμώντας τον με ειδικό βραβείο και αφιερωμένο video.

Το χρυσό μετάλλιο στο Τσενγκντού δεν είναι απλώς μια προσωπική διάκριση, αλλά μια ιστορική στιγμή για τον ελληνικό αθλητισμό, καθώς αποτελεί τη μεγαλύτερη διάκριση της χώρας μέχρι στιγμής στη φετινή διοργάνωση.

Από τα πρώτα βήματα στην κορυφή

ΙΝΤΙΜΕ

Ο Δημήτρης Οικονόμου ξεκίνησε το kickboxing σε ηλικία μόλις 10 ετών, όταν οι γονείς του τον έγραψαν σε ακαδημία στη γειτονιά του. Από τότε η διαδρομή του ήταν συνεχώς ανοδική, με επιτυχίες σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Συγκεντρώνοντας ήδη από την εφηβεία του σημαντικούς τίτλους, έφτασε να κατακτήσει πάνω από 90 χρυσά μετάλλια και διακρίσεις σε κορυφαίες διοργανώσεις. Η μεγαλύτερη στιγμή πριν από το Τσενγκντού ήρθε το 2024, όταν στέφθηκε Ευρωπαϊκός Πρωταθλητής Kickboxing στην Αθήνα, ανοίγοντας τον δρόμο για τη συμμετοχή του στα World Games.

Το στυλ του μαχητή και η ειδίκευση στο Point Fighting

Ο Οικονόμου εξειδικεύεται στο Point Fighting, μια κατηγορία που απαιτεί ταχύτητα, τεχνική και στρατηγική σκέψη. Σε αντίθεση με το full contact, το point fighting δίνει έμφαση στη σωστή εκτέλεση και στην «καθαρή» τεχνική, με κάθε πόντο να κρίνεται απόλυτα απόλυτα.

Η τακτική του χαρακτηρίζεται από:

Εκρηκτική ταχύτητα στα πρώτα δευτερόλεπτα

Πειθαρχία στη στρατηγική και έλεγχο του ρυθμού

Ευφυΐα στην ανάγνωση του αντιπάλου

Δεν είναι τυχαίο ότι οι αντίπαλοί του τον αποκαλούν «ο σκακιστής του τατάμι».

Το βιογραφικό του Δημήτρη Οικονόμου