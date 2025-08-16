Η άγνωστη ιστορία της Ραφαέλα Πιμέντα που είναι γνωστή και ως η «βασίλισσα» των μεταγραφών

Φοράει έναν μπεζ νάρθηκα στον αριστερό καρπό της. Έσκισε τους συνδέσμους στα δάχτυλα και τον αντίχειρά της παίζοντας (τι ειρωνεία) ποδόσφαιρο.



«Είναι τόσο ηλίθιο» λέει και εξηγεί ότι δεν μπορεί να κάνει καθημερινές δουλειές όπως το δέσιμο των μαλλιών της ή να πληκτρολογήσει στο λάπτοπ και στο κινητό της.



Αλλά αυτό που την ενοχλεί πολύ περισσότερο είναι η αντίδραση ορισμένων ανθρώπων, ακόμη και σήμερα, όταν τους λέει ότι είναι ατζέντης ποδοσφαίρου. Για παράδειγμα όταν πήγε στον γιατρό μετά τον τραυματισμό της στο χέρι, αυτός την ρώτησε τι δουλειά έκανε.



«Είμαι ατζέντης ποδοσφαίρου» του απάντησε.



Ο γιατρός την κοίταξε με απορία. «Αυτό δεν είναι δυνατό» είπε.



«Γιατί;» ήταν η σειρά της να ρωτήσει.



«Μα είσαι γυναίκα» ήταν το σχόλιό του.



«Μου το είπε πραγματικά αυτό!» λέει η Ραφαέλα Πιμέντα. «Δεν το εννοούσε με άσχημο τρόπο, αλλά με κοίταζε σαν να είχα πέσει από το διάστημα».

Αυτό το αστείο περιστατικό αφηγήθηκε η ίδια τον περασμένο Μάιο μιλώντας δημόσια σε ένα συνέδριο για την παρουσία των γυναικών στο ποδόσφαιρο. Η ίδια το αντιμετώπισε ως αστείο, αλλά το διηγήθηκε για να δείξει πώς είναι να είσαι γυναίκα, και μάλιστα ισχυρή, σε έναν κόσμο στον οποίο κυριαρχούν οι άνδρες.



Η κληρονόμος του διάσημου Μίνο Ραϊόλα

Toν Απρίλιο του 2022, όταν πέθανε ο (διάσημος, πανίσχυρος, εκκεντρικός, δαιμόνιος και, πολλά άλλα ατζέντης, Μίνο Ραϊόλα, πολλοί παράγοντες του ποδοσφαίρου αναρωτήθηκαν πώς αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει τους διάσημους «πελάτες» του. Ένας ατζέντης, μιλώντας ανώνυμα στο Athletic είχε πει τότε ότι εκτιμούσε πως θα υπάρξει «μια περίοδος σεβασμού που θα τιμούσαν ακόμη και οι χειρότεροι ατζέντηδες» ώστε να μην προσπαθήσουν να «κλέψουν» ποδοσφαιριστές.

Ακόμα κι αν υπήρξαν τέτοιες ενέργειες, παρασκηνιακά, οι παίκτες που ήταν στο γραφείο του Ραϊόλα έμειναν εκεί. Και ο κύριος λόγος είχε όνομα: αυτό της Ραφαέλα Πιμέντα.



Όπως είχε πει ένας άνθρωπος από σύλλογο της Premier League, η Πιμέντα είναι «το πιο σημαντικό πρόσωπο του ποδοσφαίρου που κανείς δεν γνωρίζει», ενώ μια άλλη πηγή στον κόσμο των ατζέντηδων την περιέγραψε ως «την πιο ισχυρή γυναίκα στο ποδόσφαιρο». Στο ντοκιμαντέρ του Πολ Πογκμπά, ο Γάλλος την αναφέρει στα παιδιά του ως «θεία Ράφα», ενώ σε δηλώσεις του την έχει χαρακτηρίσει δεύτερη μητέρα του. Ο ίδιος παράγοντας, βέβαια, λέει ότι είναι η «πιο δύσκολη διαπραγματεύτρια στο ποδόσφαιρο», κατατάσσοντάς την δίπλα στον Ισραηλινό Πίνι Ζάχαβι.

Η Πιμέντα, Βραζιλιάνα δικηγόρος γεννημένη το 1973 στο Σάο Πάουλο, εργάστηκε μαζί με τον Ραϊόλα για πάνω από 20 χρόνια και τώρα διευθύνει την αυτοκρατορία που της άφησε. Ο Ραϊόλα είχε δύο γιους, τον Μάριο και τον Γκαμπριέλε, αλλά η διοίκηση του πρακτορείου του, που ονομάζεται One και εδρεύει στο πριγκιπάτο του Μονακό, έχει ανατεθεί στην Πιμέντα.



Το γραφείο της Πιμέντα βρίσκεται σε μικρή απόσταση με τα πόδια από το εμβληματικό καζίνο του Μόντε Κάρλο, με την πληθώρα των supercars παρκαρισμένων έξω και την επιδεικτική πολυτέλεια να κυριαρχεί παντού. Το οικοδομικό τετράγωνο στο οποίο εδρεύει είναι πιο απλό, αλλά, μόλις μπεις μέσα, μεταφέρεσαι στον κόσμο της ελίτ του ποδοσφαίρου.



Στους τοίχους του κεντρικού διαδρόμου υπάρχουν φανέλες των παικτών που έχει εκπροσωπήσει: Πολ Πογκμπά και Ματάις ντε Λιχτ, Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς και Τσάβι Σίμονς, Μάρκο Βεράτι και Μπλεζ Ματουιντί. Υπάρχει μία που ανήκει στον Έρλινγκ Χάαλαντ, και είχε δοθεί ως δώρο στον Ραϊόλα με την αφιέρωση: «Από Βίκινγκ σε Βίκινγκ. Θα αλλάξουμε το παιχνίδι». Ένα ζευγάρι ποδοσφαιρικά παπούτσια του Μάριο Μπαλοτέλι είναι καρφωμένα σε έναν άλλο τοίχο.



Η Βραζιλιάνα, αν και ποτέ δεν εμφανιζόταν δημόσια, ήταν ένας άνθρωπος που έπαιζε καθοριστικό ρόλο στα deals του Ραϊόλα. Και οι ποδοσφαιριστές το γνώριζαν πολύ καλά. Το 2022 ο Άλφονς Αρεολά που τότε έπαιζε στην Παρί Σεν Ζερμέν ήταν κατηγορηματικός από την πρώτη στιγμή ότι θα παρέμενε με την Πιμέντα καθώς κανείς δεν ήταν σε καλύτερη θέση για να εξασφαλίσει το μέλλον του.

Διαβάστε αναλυτικά για την πορεία της στο Athletiko.gr