Ποια είναι η Αλίνα Κουρούση που γράφει ιστορία στη ξιφασκία

Η Αλίνα (Άννα-Καλλιόπη) Κουρούση, μόλις 16 ετών, ολοκλήρωσε την αγωνιστική περίοδο 2024–2025 στην κατηγορία των νεανίδων, με επιτυχίες που ξεπερνούν τα όρια του αθλήματος, καθιστώντας την πρωταγωνίστρια τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Πρώτη Ελληνίδα στην κορυφή της Ευρώπης

Η νεαρή ξιφομάχος της σπάθης κατέκτησε την πρώτη θέση στην επίσημη τελική ευρωπαϊκή κατάταξη νεανίδων (U17) της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Ξιφασκίας (EFC), γράφοντας ιστορία. Η συνολική ευρωπαϊκή βαθμολογία προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους βαθμολογιών που συγκεντρώνονται σε οκτώ Ευρωπαϊκά Κύπελλα – διοργανώσεις στις οποίες συμμετέχουν αθλητές και αθλήτριες από ολόκληρο τον κόσμο – καθώς και στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Τιμητική Διάκριση από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Ξιφασκίας

Η Αλίνα Κουρούση βραβεύτηκε ως νικήτρια της κατηγορίας της στη σπάθη νεανίδων από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Ξιφασκίας, κατά τη διάρκεια του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Εφήβων και Νεανίδων (Juniors & Cadets European Championships 2025), που διεξήχθη στην Αττάλεια της Τουρκίας.

Η απονομή αυτή επισφράγισε την κορυφαία πορεία της νεαρής αθλήτριας, αναγνωρίζοντας την κυριαρχία της στην ευρωπαϊκή κατάταξη και επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στη διεθνή σκηνή της ξιφασκίας.

Είναι η πρώτη και μοναδική Ελληνίδα αθλήτρια ξιφασκίας έως σήμερα που ολοκλήρωσε την αγωνιστική περίοδο στην κορυφή της ευρωπαϊκής βαθμολογίας, ανεξαρτήτως όπλου (épée, foil, sabre) και ηλικιακής κατηγορίας (senior, junior, cadet). Ένα κατόρθωμα που είχε καταφέρει στο παρελθόν μόνο ο Μάριος Γιακουμάτος ως έφηβος, το 2014.

