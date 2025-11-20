Ξέσπασε ο Πέτρος Γκαϊδατζής: «Είμαι χάλκινος Ολυμπιονίκης και δεν έχεις ξανακούσει το όνομά μου»

Ο Πέτρος Γκαϊδατζής, με μια ανάρτηση του στα προσωπικά του social media, ξέσπασε μιλώντας για για την μηδαμινή αναγνώριση που λαμβάνουν, όσοι ασχολούνται με τα αθλήματα που θεωρούνται ερασιτεχνικά, όπως είναι η κωπηλασία. Ο 24χρονος εξέφρασε, με απογοήτευση, την έλλειψη προβολής που αντιμετωπίζουν πολλοί συναθλητές του, οι οποίοι δεν ανήκουν στα δημοφιλή αθλήματα και κάνουν ακόμη και έναν Ολυμπιονίκη να περνά σχεδόν απαρατήρητος.

Να θυμίσουμε ότι ο Έλληνας κωπηλάτης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών, μαζί με τον Αντώνη Παπακωνσταντίνου, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Όσα είπε ο Πέτρος Γκαϊδατζης:

«Είμαι xάλκινος Oλυμπιονίκης και είμαι σίγουρος ότι δεν έχεις ξανακούσει το όνομά μου. Είμαι ο Πέτρος και πέρυσι το καλοκαίρι κατέκτησα το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στο άθλημα της κωπηλασίας. Και όπως είπα πριν, είμαι σίγουρος ότι δεν με ξέρεις, γιατί στην Ελλάδα κανείς δεν ασχολείται με αθλήματα όπως η κωπηλασία, με τα λεγόμενα ερασιτεχνικά αθλήματα, που μόνο ερασιτεχνικά δεν είναι.

Κάνω 8 ώρες προπόνηση την ημέρα. Η προσέγγιση στην προπόνηση είναι πλήρως επαγγελματική. Έχουμε τόσα πολλά να πούμε και να μοιραστούμε προς τα έξω, από τις εμπειρίες μας, την προπόνησή μας, τις δυσκολίες μας, τους στόχους μας, τις επιτυχίες μας. Και δεν υπάρχει αναγνώριση. Δηλαδή, ακόμη και για έναν αθλητή που κατακτά ένα ολυμπιακό μετάλλιο, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει αναγνώριση στη χώρα μας.

Πώς γίνεται αυτό; Είναι πραγματικά τρελό. Και μόνο μέσω Instagram και TikTok μπορεί κάποιος να ανεβάζει βιντεάκια και να δείχνει το πώς ζει».