Πρόκληση από τους Τούρκους πριν τον Παναθηναϊκό - Τι απεικονίζει η εμφάνιση της Σαμσουνσπόρ

Με τον Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι να κάνει απίθανα πράγματα στην διαδικασία των πέναλτι, ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε επί της Σαχτάρ Ντόνετσκ σε ένα δραματικό, από πλευράς εξέλιξης, παιχνίδι και βρίσκεται πλέον στα playoffs του Europa League, έχοντας ήδη εξασφαλίσει την παρουσία του στην League Phase του Conference League.

Επόμενο εμπόδιο για τον Παναθηναϊκό, πριν την League Phase του Europa League, είναι η τουρκική Σαμσουνσπόρ. Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 21 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ, με την ρεβάνς να έχει οριστεί για μία εβδομάδα αργότερα, στις 28 του ίδιου μήνα στην Σαμψούντα, στο γήπεδο «19η Μαΐου», μια ημερομηνία ορόσημο τόσο για την Τουρκία όσο και για τον ελληνισμό καθώς σηματοδότησε την αρχή της Γενοκτονίας των Ποντίων.

Η προκλητική φανέλα της Σαμσουνσπόρ

Απομακρυνόμενη από τα παραδοσιακά χρώματα του συλλόγου (κόκκινο και λευκό), η νέα εκτός έδρας εμφάνιση της Σαμσουνσπόρ για την περίοδο 2025/26 «βυθίζεται» στα νερά της Μαύρης Θάλασσας, αναδύοντας ταυτόχρονα ένα look που για τους Τούρκους αφορά εορτή κι εθνική κληρονομιά αλλά για τους Έλληνες σηματοδοτεί την αρχή της Γενοκτονίας των Ποντίων.

Η προκλητική, εκτός έδρας εμφάνιση της Σαμσουνσπόρ / Πηγή: Samsunspor

Η φανέλα σηματοδοτεί την 60ή επέτειο του συλλόγου, αλλά λειτουργεί συγχρόνως και σαν καμβάς για ένα από τα πιο καθοριστικά γεγονότα της σύγχρονης ιστορίας της Τουρκίας. Το 1919, ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάστηκε στη Σαμψούντα για να ξεκινήσει τον αγώνα για την ανεξαρτησία της χώρας, όπως το αναφέρουν στη γειτονική χώρα, αλλά ουσιαστικά επρόκειτο για τη Γενοκτονία των Ποντίων και τον επακόλουθο ξεριζωμό των Ελλήνων από τη Μικρά Ασία.

19 Mayıs 1919’da Karadeniz’in üzerinden ufka bakan o mavi gözlerden ilhamla... 🌊



Yeni formamız; Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bakışındaki kararlılığı,⁰Karadeniz’in dalgalarındaki hırçınlığı

ve tekrar ayağa kalkan milettin ruhunu taşıyor…



Bu forma; Türkiye’nin… pic.twitter.com/fQwUYpcFgE — Samsunspor 🇹🇷 (@Samsunspor) July 24, 2025

Αυτό το γεγονός αποτυπώνεται στο σχέδιο μέσα από αποχρώσεις γαλάζιου, όπως τα νερά της Μαύρης Θάλασσας που διέσχισε κάποτε ο Κεμάλ. Αν παρατηρήσεις προσεκτικά, τα χαρακτηριστικά γαλανά μάτια του Ατατούρκ αναδύονται διακριτικά μέσα από τα κύματα, με την καμπάνια της φανέλας να έχει τίτλο «Yol Gösteren Bir Çift Göz» (στα ελληνικά: «Ένα Ζευγάρι Ματιών που Δείχνει τον Δρόμο».



