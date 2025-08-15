Παναθηναϊκός: Με στίχους του ΛΕΞ είπε «ευχαριστώ» στον ήρωα Ντραγκόφσκι (vid)

Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε μια σπουδαία πρόκριση χθες (14/8) το βράδυ κόντρα στη Σαχτάρ Ντόνετσκ, και πήρε το εισιτήριο για τα playoffs του Europa League. Μεγάλος πρωταγωνιστής για το «τριφύλλι» ήταν ο Μπαρτολομέι Ντραγκόφσκι, ο οποίος απέκρουσε δύο πέναλτι και χάρισε στους «πράσινους» την πρόκριση.

Μάλιστα η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, με ένα ποστ στον προσωπικό της λογαριασμό στο twitter αποθέωσε τον Πολωνό γκολκίπερ, με ένα βίντεο όπου ένας δράκος πετάει πάνω από το άγαλμα της Θεάς Αθηνάς και στη λεζάντα της δημοσίευσης υπάρχει το εξής μήνυμα: «Ζητάμε ευχές απ' τον δράκο, το αύριο να μην έρθει δύσκολο» από τους στίχους ενός τραγουδιού του ΛΕΞ.

Από την πλευρά του ο 27χρονος τερματοφύλακας ευχαρίστησε τους προπονητές τερματοφυλάκων του Παναθηναϊκού και τόνισε πως την πρόκριση δεν την κέρδισε μόνος του αλλά μαζί με όλη την ομάδα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ντραγκόφσκι:

Για το αν αισθάνεται ήρωας: «Όχι, είναι ομαδική δουλειά. Όλοι μαζί αμυνόμαστε, δεν είναι μόνο δουλειά του τερματοφύλακα να μην δέχεται γκολ. Κάναμε το παιχνίδι μας και δεν καταφέραμε να σκοράρουμε, αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι τελικά πήραμε την πρόκριση».

Για την αγκαλιά του με τον προπονητή τερματοφυλάκων: «Πήγα και στους δύο προπονητές τερματοφυλάκων. Εγώ έπρεπε να αποκρούσω, αλλά ήταν εκείνοι που είπαν τι να κάνω και πώς να σταθώ. Τους ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ».

Για το αν αναγεννήθηκε απόψε ο Ντραγκόφσκι είπε: «Δουλεύω καθημερινά και υπάρχουν στιγμές που είμαι καλός, αλλά κι άλλες και που τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά. Κόλλησα κάπως, αλλά δεν σταματάω να δουλεύω και να προπονούμαι, αυτός είναι ο σωστός δρόμος και το δείχνω στο γήπεδο».