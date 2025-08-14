Σαχτάρ - Παναθηναϊκός 0-0 (3-4 πεν.): Ο «κέρβερος» Ντραγκόφσκι έδωσε την πρόκριση στο «τριφύλλι»

Ο Παναθηναϊκός το έκανε ξανά! Οι «πράσινοι» πήραν μια ακόμη σπουδαία πρόκριση στη ψυχοφθόρο διαδικασία των πέναλτι. «Θύμα» του Ντραγκόσφκι αυτή τη φορά ήταν η Σαχτάρ, με τον Πολωνό να αποκρούει δύο πέναλτι και να εξασφαλίζει στον Παναθηναϊκό μίνιμουμ την παρουσία του στη League Phase του Conference League. Στα 120' που προηγήθηκαν, οι δύο ομάδες δεν σκόραραν (ξανά), έχασαν μοναδικές ευκαιρίες, με την Σαχτάρ να ολοκληρώνει τον αγώνα με 10 παίκτες και χωρίς τον προπονητή της, Αρντά Τουράν, λόγω αποβολής.

Πλέον, οι «πράσινοι» θα αναμετρηθούν με την τουρκική Σάμσουνσπορ στα playoffs του Europa League, με την πρώτη αναμέτρηση να διεξάγεται στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας.

Το ματς

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε τα πρώτα 20 λεπτά της αναμέτρησης σε χαμηλότερα μέτρα από ότι στα προηγούμενα τρία επίσημα του παιχνίδια, δίνοντας την μπάλα στη Σαχτάρ και αναζητώντας κάποια αντεπίθεση. Οι Ουκρανοί, αν και είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων, δεν δημιούργησαν ιδιαίτερα προβλήματα στους «πράσινους» σε αυτό το διάστημα.

InTime

Οι παίκτες του Βιτόρια εκμεταλλεύτηκαν την ταχύτητα του Πελίστρι με το βολέ του Ντραγκόσφκι, αυτός συνεργάστηκε με τον Κυριακόπουλο, η κεφαλιά του Μαξίμοβιτς από το γέμισμα του Έλληνα μπακ όμως πέρασε δίπλα από την εστία του Ρίζνικ.

Η Σαχτάρ κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα του Ντραγκόσφκι στο 38' με τον Νέβερτον, το οποίο δεν μέτρησε λόγω αντικανονικής θέσης του -παραλίγο- σκόρερ των γηπεδούχων.

Ανέβασε την ένταση του και απείλησε ο Παναθηναϊκός

Στα πρώτα λεπτά του 2ου 45λεπτου, ο Παναθηναϊκός ανέβασε λίγο τις γραμμές του, δημιουργώντας έτσι καλύτερες προϋποθέσεις για κάποια επιθετική προσπάθεια. Στο 51', το «τριφύλλι» απείλησε με το συρτό σουτ του Τσέριν, έπειτα από την όμορφη συνεργασία των Σφιντέρσκι - Μαξίμοβιτς με τον Σλοβένο να μην βρίσκει τη μπάλα όπως θα ήθελε.

Το παιχνίδι απέκτησε εξαιρετικό ρυθμό, με τις δύο ομάδες να απειλούν και τους τερματοφύλακες να δηλώνουν «παρών». Αρχικά ο Ενρίκε είδε τον Ντραγκόσφκι να αποκρούει με δυσκολία το μακρινό του σουτ (61'), πριν ο Ρίζνικ διώξει ενστικτωδώς το τελείωμα του Πελίστρι από πλάγια θέση στην αντεπίθεση.

InTime

Τέσσερα λεπτά αργότερα οι «πράσινοι» σε μια ακόμη αντεπίθεση με πρωταγωνιστή τον Πελίστρι, «άγγιξαν» το πολυπόθητο γκολ. Ο Ουρουγουανός έτρεξε στην κόντρα, έσπασε στη κατάλληλη στιγμή στον Σφιντέρσκι, η εκτέλεση του οποίου πέρασε ψηλά άουτ. Οι Ουκρανοί αντέφρασαν με μακρινές εκτελέσεις, τα σουτ των Οτσερέτκο (68') και Νέβερτον (71') πέρασαν ελάχιστα δίπλα από τα δοκάρια του Παναθηναϊκού.

Κόκκινη κάρτα και... απίστευτες Ουκρανικές ευκαιρίες

Οι αριθμητικές ισορροπίες του αγώνα άλλαξαν στο 81', όταν ο Ζίμπερτ έδειξε την 2η κίτρινη κάρτα στον Οτσαρένκο, για το επικίνδυνο τάκλιν του στον Ζαρουρί. Παρά την αποβολή, η Σαχτάρ έχασε μοναδική ευκαιρία με τον Νέβερτον, ο οποίος ανενόχλητος έστειλε την μπάλα στο δοκάρι του εξουδετερωμένου Ντραγκόφσκι. Κάπως έτσι, η πρόκριση οδηγήθηκε στην παράταση.

InTime

Στον έξτρα χρόνο ο Παναθηναϊκός αν και είχε διαρκώς την μπάλα στα πόδια του, δεν είχε τον τρόπο να δημιουργήσει κάποια ευκαιρία για γκολ, με την αναμέτρηση να κρίνεται στα πέναλτι. Εκεί, ο... συνήθης ύποπτος Ντραγκόφσκι ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής, αποκρούοντας δύο πέναλτι και εξασφαλίζοντας στην ομάδα του παρουσία σε ευρωπαϊκή League Phase.

Η διαδικασία των πέναλτι

Ναζαρίνα – Χαμένο

Ιωαννίδης – Γκολ (0-1)

Τομπάιας – Γκολ (1-1)

Γερμέγεφ – Γκολ (1-2)

Μπονταρένκο – Γκολ (2-2)

Σιώπης – Χαμένο

Νέβερτον – Γκολ (3-2)

Τσιριβέγια – Γκολ (3-3)

Ελίας – Χαμένο

Ζαρουρί – Χαμένο

Ενρίκε – Χαμένο

Μαντσίνι – Γκολ (3-4)

Σαχτάρ (Αρντά Τουράν): Ρίζνικ, Τομπάιας, Μπόνταρ, Μαντβιγιένκο, Πέδρο Ενρίκε, Μάρλον, Άλισον Σαντάνα, Μπονταρένκο, Οτσερέτκο, Νέβερτον, Καουά Ελίας.



Παναθηναϊκός (Ρουί Βιτόρια): Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Μαξίμοβιτς, Τσέριν, Τσιριβέγια, Τετέ, Πελίστρι, Σφιντέρσκι