Βαθμολογία UEFA: Τρεις προκρίσεις, 500 βαθμοί και στο... στόχαστρο η Τσεχία

ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός έκαναν το χρέος τους το βράδυ της Πέμπτης (14/8), σημειώνοντας τρεις σπουδαίες προκρίσεις και προσφέροντας πολύτιμους βαθμούς στην Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA. Οι εκπρόσωποι της χώρας μας συνέβαλαν με συνολικά 500 βαθμούς, μειώνοντας την απόσταση από την Τσεχία που βρίσκεται στη 10η θέση και αυξάνοντας το προβάδισμα από τη Νορβηγία, η οποία υπέστη απώλειες με τον αποκλεισμό δύο ομάδων.

Σε μία βραδιά όπου το ελληνικό ποδόσφαιρο διεκδικούσε το μέγιστο των 600 βαθμών, κατάφερε να επιστρέψει με 500 και το απόλυτο των προκρίσεων. Η ΑΕΚ επικράτησε στην παράταση του Άρη Λεμεσού με 3-1, προσθέτοντας 200 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ, επίσης στο έξτρα ημίωρο, λύγισε τη Βόλφσμπεργκερ με 1-0και συνέβαλε με άλλους 200 βαθμούς, ενώ ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στα πέναλτι απέναντι στη Σαχτάρ (0-0 παρ.), χαρίζοντας ακόμη 100 βαθμούς.

Με αυτές τις επιτυχίες, η Ελλάδα παραμένει στην 11η θέση της κατάταξης, αλλά πλησιάζει πλέον απειλητικά την Τσεχία, ενώ αφήνει πίσω της τη Νορβηγία, που είδε δύο από τις πέντε ομάδες της να αποχαιρετούν την Ευρώπη.

Η Βαθμολογία της UEFA