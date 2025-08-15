ΑΕΚ: Ο Γιόβιτς έδειξε την κλάση του και έσπασε την «κατάρα» του Πιερό

Ο Μάρκο Νίκολιτς, έκανε τα μαγικά του στο δεύτερο ημίχρονο και χάρη στις αλλαγές του η ΑΕΚ, πήρε την πρόκριση για τα playoffs του UEFA Conference League όπου εκεί περιμένει η Άντερλεχτ με τους «κιτρινόμαυρους» να καλούνται να ξεπεράσουν το τρίτο και τελευταίο εμπόδιο των Βέλγων και να βρεθούν στη League Phase της διοργάνωσης για πρώτη φορά στην ιστορία τους.

Στη χθεσινή (14/8) αναμέτρηση ο Σέρβος τεχνικός πέρασε ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο τον Σταύρο Πήλιο με την έναρξη του δευτέρου μέρους και ο νεαρός μπακ κέρδισε το πέναλτι που χάρισε στην ΑΕΚ το προβάδισμα. Ακολούθησε ο Ντέρεκ Κουτέσα, ο οποίος ήρθε και αυτός από τον πάγκο και σκόραρε το δεύτερο γκολ στην παράταση και μοίρασε και την ασιστ για το 3-1 στον Λούκα Γιόβιτς.

Ο Σέρβος φορ, πέτυχε το πρώτο του γκολ στο ντεμπούτο του με τα «κιτρινόμαυρα» και εκτός από το ότι σφράγισε τη νίκη της ομάδας του, έσπασε και μια κατάρα έξι μηνών που κουβαλούσε στις πλάτες του ο Φραντζί Πιερό.

Παικταράς..Αν μας αγαπήσεις και δώσεις τον εαυτό σου στην ομάδα θα ζήσουμε ωραία πράγματα 💛🖤 #aek #aekfc pic.twitter.com/scTO3Vb8ec — Berkan (@haciomer21) August 14, 2025

Συγκεκριμένα ο Γιόβιτς, έγινε ο πρώτος σέντερ φορ της ΑΕΚ που σκοράρει σε επίσημο αγώνα έπειτα από έξι μήνες. Η τελευταία φορά που είχε σκοράρει ο επιθετικός από την Αϊτή ήταν στις 15 Φεβρουαρίου του 2025 στη νίκη της «Ένωσης» με 3-0 στην Τρίπολη επί του Αστέρα AKTOR. Από εκείνο το ματς της περασμένης σεζόν μέχρι και σήμερα έχουν διεξαχθεί 13 αγώνες με τον πρώην επιθετικό της Μακάμπι Χάιφα να έχει αγωνιστεί ως βασικός στα 11 και να μην έχει καταφέρει να σκοράρει.

Τη φετινή σεζόν έχει αγωνιστεί και στα 4 παιχνίδια κόντρα σε Χάποελ Μπερ Σεβά και Άρη Λεμεσού και έχει σπαταλήσει τεράστιες ευκαιρίες για να δώσει λύσεις στην ομάδα του σκοράροντας. Η εικόνα του και η απόδοσή του έχουν προβληματίσει αν μη τι άλλο τον Μάρκο Νίκολιτς, και όπως όλα δείχνουν η «Ένωση» θα κινηθεί για την απόκτηση ενός ακόμη επιθετικού.

EUROKINISSI

Η ΑΕΚ έκανε δικό της τον Πιερό το περασμένο καλοκαίρι βγάζοντας από τα ταμεία σχεδόν τρία εκατομμύρια ευρώ για να τον αγοράσει από την Μακάμπι Χάιφα. Όπως φαίνεται και από τις επιδόσεις του ο θηριώδης σέντερ φορ, δεν δείχνει να ταιριάζει στο σύστημα της ΑΕΚ και μοιάζει αρκετά δύσκολο να επανέλθει στα γκολ μιας και ένας πολύ μεγάλος παράγοντας για την ψυχολογία ενός επιθετικού είναι το σκοράρισμα και όσο ο Πιερό δεν βρίσκει τον δρόμο προς τα δίχτυα, το σενάριο της παραχώρησης του θα μοιάζει όλο και πιο πιθανό.