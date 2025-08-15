Σπορ ΑΕΚ Conference League

ΑΕΚ: Η Άντερλεχτ στο δρόμο της «Ένωσης» στα playoffs του Conference League

Τη βελγική Άντερλεχτ θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ στα playoffs του Conference League - Πότε και που θα διεξαχθούν οι αγώνες.

 Η ΑΕΚ, πήρε τη νίκηη-πρόκριση στην παράταση (3-1) κόντρα στον Άρη Λεμεσού, με τους «κιτρινόμαυρους» να δυσκολεύονται στην κανονική διάρκεια (1-1) αλλά χάρη στις αλλαγές του Μάρκο Νίκολιτς, η «Ένωση» πήρε την πρόκριση για τα playoffs του Conference League, όπου θα αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ.

Η Άντερλεχτ ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της Σέριφ Τιράσπολ, επικρατώντας με 3-0 και στο πρώτο ματς και στη ρεβάνς το 1-1 ήταν αρκετό για τους Βέλγους που βρουν στο δρόμο τους την ΑΕΚ. Το πρώτο ματς θα διεξαχθεί στις Βρυξέλλες στις 21 Αυγούστου και η ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα στις 28 Αυγούστου στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, μετά το 2/2 κόντρα σε Χάποελ Μπερ Σεβά και Άρη Λεμεσού καλείται να ξεπεράσει το τρίτο και τελευταίο εμπόδιο της Άντερλεχτ και για να μπει στη League Phase του UEFA Conference League. 

