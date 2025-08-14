ΑΕΚ - Άρης Λεμεσού 3-1: «Καθάρισε» στην παράταση με υπογραφή Γιόβιτς

Η ΑΕΚ επικράτησε με 3-1 του Άρη Λεμεσού στην «OPAP ARENA» και πήρε την πρόκριση για τα playoffs του Europa Conference League. Οι δύο ομάδες δεν κατάφεραν να λύσουν τις διαφορές τους στην κανονική διάρκεια με τα γκολ των ( Μάριν 51΄) και Κβιλιτάια (62΄) να στέλνουν το ματς στην παράταση μιας και ο πρώτος αγώνας στην Κύπρο είχε λήξει ισόπαλος (2-2).

Οι «κιτρινόμαυροι» δεν είχαν την εικόνα που θα ήθελε ο Νίκολιτς στο πρώτο μέρος με αποτέλεσμα ο Σέρβος τεχνικός να προχωρήσει σε αλλαγές που εν τέλει τον δικαίωσαν, περνώντας στον αγωνιστικό χώρο τον Πήλιο που κέρδισε το πέναλτι και μοίρασε μια ασιστ στον Κουτέσα που ήρθε και εκείνος από τον πάγκο και σκόραρε το δεύτερο γκολ της «Ένωσης» στην παράταση.

Το... κερασάκι στην τούρτα για τη νίκη της ΑΕΚ ,έβαλε ο Γιόβιτς,, όταν μετά από αντεπίθεση στο 109΄', ο Κουτέσα σέρβιρε στον Σέρβο και εκείνος έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα και διαμόρφωσε το τελικό 3-1 της αναμέτρησης.

Το ματς

Οι φιλοξενούμενοι ήταν εκείνοι που πατούσαν καλύτερα στο χορτάρι στα πρώτα δέκα λεπτά της αναμέτρησης, καταφέρνοντας μάλιστα να δημιουργήσουν και την πρώτη ευκαιρία του αγώνα στο 8ο λεπτό, όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ ο Μάριεφ, έπιασε ένα σουτ έξω από την περιοχή αλλά η μπάλα πέρασε αουτ. Ένα λεπτό αργότερα η άμυνα της ΑΕΚ, έκανε σοβαρό λάθος και ο Μαγιαμπέλα, έκανε το σουτ από πλεονεκτική θέση αλλά ο Στρακόσια έδιωξε με τα πόδια σε κόρνερ.

Μετά το πρώτο τέταρτο η ΑΕΚ, έφερε πιο κοντά τις γραμμές της, έκλεισε τους χώρους των αντιπάλων και προσπάθησε να πάρει μέτρα στο γήπεδο, δημιουργώντας και την πρώτης ευκαιρία στο 20ο λεπτό με τον Ρότα να κάνει μια ωραία σέντρα, τον Ζίνι να πιάνει την κεφαλιά αλλά ο γκολκίπερ των κύπριων είπε «όχι» στον Ανγκολέζο επιθετικό.

EUROKINISSI

Δώδεκα λεπτά αργότερα και συγκεκριμένα στο 33ο λεπτό ο Άρης Λεμεσού, κέρδισε ένα κόρνερ και ο Κορέια, προσπάθησε να σκοράρει με απευθείας εκτέλεση κόρνερ, με τον Στρακόσα να κάνει κακή εκτίμηση της φάσης και τη μπάλα να περνά λίγο έξω. Τρία λεπτά αργότερα η «Ένωση» απείλησε για δεύτερη φορά με τον Βάνα να διώχνει με δυσκολία το δυνατό σουτ του Ρότα.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, η ΑΕΚ έχασε μια ανεπανάληπτη τριπλή ευκαιρία με τον Βάνα αρχικά να απομακρύνει με δυσκολία το σουτ του Μάριν, στη δεύτερη προσπάθεια να αποκρούει το σουτ του Μάνταλου, εν συνεχεία ο Ρέλβας με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι και έπειτα ο Πιερό δεν κατάφερε με κεφαλιά να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα.

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τις δυο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια δίχως σκορ, και τους «κιτρινόμαυρους» να έχουν προβληματική εικόνα και τον ρόμβο του Νίκολιτς να μην λειτουργεί απέναντι στους Κύπριους που έχασαν σημαντικές ευκαιρίες για να πάρουν το προβάδισμα.

EUROKINISSI

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους ο Νίκολιτς δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος από την απόδοση του Πενράις και έτσι απέσυρε από τον αγωνιστικό χώρο τον Σκωτσέζο μπακ, περνώντας στη θέση του τον Σταύρο Πήλιο. Ο Σέρβος τεχνικός δικαιώθηκε για την επιλογή του πέντε λεπτά αργότερα, καθώς ο νεαρός μπακ, προωθήθηκε, έπαιξε το ένα δυο με τον Λιούμπισιτς, πάτησε στην περιοχή, ο Γιαγκό τον ανέτρεψε και ο ρέφερι της αναμέτρησης έδειξε την άσπρη βούλα. Ο Ράζβαν Μάριν ανέλαβε την εκτέλεση, έστειλε τη μπάλα στο παραθυράκι του Βάνα και άνοιξε το σκορ για την «Ένωση» πετυχαίνοντας παράλληλα και το πρώτο του γκολ με τα «κιτρινόμαυρα».

EUROKINISSI

Δέκα λεπτά αργότερα και συγκεκριμένα στο 61ο λεπτό ο Ρότα, μάρκαρε αντικανονικά τον Κορέια μέσα στη μεγάλη περιοχή και έπειτα από παρέμβαση και του VAR, o διαιτητής έδωσε πέναλτι για δεύτερη φορά στη σημερινή αναμέτρηση. Ο Κβιλιτάια, ανέλαβε την εκτέλεση και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-1. Η εικόνα της «Ένωσης» προβλημάτισε από τι στιγμή που δέχθηκε το γκολ με τον Νίκολιτς να κάνει αλλαγές στο 72ο λεπτό και να περνά στον αγωνιστικό χώρο τους Κοϊτά και Γκατσίνοβιτς στη θέση των Πιερό και Πινέδα.

Οι δυο ομάδες δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν κάποια μεγάλη ευκαιρία με τον Κοϊτά να απειλεί με μια εκτέλεση φάουλ που κατέληξε πάνω στον Βάνα από πλευράς ΑΕΚ και το σουτ του Κοκόριν να καταλήγει αουτ για τους Κύπριους. Οι δύο ομάδες δεν κατάφεραν να λύσουν τις διαφορές τους στα ενενήντα λεπτά της κανονικής διάρκειας και έτσι οδηγήθηκαν σε ημίωρη παράταση. Στο πρώτο τέταρτο του έξτρα ημιώρου η ΑΕΚ, βρήκε το γκολ που της χάρισε το προβάδισμα στο 104' με τον Πήλιο να κάνει υπέροχη μπαλιά στην πλάτη της άμυνας του Άρη Λεμεσού και τον Κουτέσα με υπέροχο σουτ να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα για το 2-1.

Πέντε λεπτά αργότερα οι «κιτρινόμαυροι» έφυγαν στην κόντρα ο Κοϊτά σέρβιρε στον Γιόβιτς και ο Σέρβος έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 3-1 πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ στο ντεμπούτο του με τα κιτρινόμαυρα.

Οι ενδεκάδες:

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πενράις, Μάνταλος, Περέιρα, Πινέδα, Μαρίν, Ζίνι, Πιερό

Άρης Λεμεσού: Βανά, Κορέια, Γκόλντσον, Μπαλογκάν, Γιάγκο, Χαραλάμπους, Μαρχίεφ, ΜακΚλόσαντ, Μαγιαμπελά, Κβιλιτάια, Κακουλής