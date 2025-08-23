Ο τρόπος διαχείρισης του Νίκολιτς, αναδεικνύει πρωταγωνιστές και αλλάζει την νοοτροπία της ΑΕΚ

Με το αριστοτεχνικό πλασέ του Νίκλας Ελίασον στο 74ο λεπτό η ΑΕΚ, έμεινε όρθια (1-1) στο «Lotto Park» και η πρόκριση θα κριθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια την ερχόμενη Πέμπτη (28/8,21:00), με τους «κιτρινόμαυρους» να έχουν στο πλευρό τους και τον δωδέκατο τους παίκτη που αναμένεται να δώσει δυναμικό παρών για να πάρει η «Ένωση» την πρόκριση και να βρεθεί για πρώτη φορά στην ιστορία της στη League Phase του Uefa Conference League.

Από τότε που ο Μάρκο Νίκολιτς, μπήκε στο τιμόνι της ΑΕΚ, το έργο του ήταν πάρα πολύ δύσκολο, καθώς η ομάδα προερχόταν από μια κάκιστη σεζόν και όπως ήταν λογικό έγιναν πάρα πολλές αλλαγές σε όλα τα μέτωπα. Από το ξεκίνημα της προετοιμασίας ο Σέρβος τεχνικός, ξεκαθάρισε τους παίκτες που δεν υπολόγιζε, τόνισε τις θέσεις που χρειάζεται ενίσχυση η ομάδα του, περιμένει κάποιες ακόμη προσθήκες αλλά με την φιλοσοφία του χτίζει από την αρχή και τον χαρακτήρα της ΑΕΚ.

Η αρχή έγινε από τον πρώτο αγώνα στην «OPAP ARENA» για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, όπου η ΑΕΚ επικράτησε με 1-0 της Χάποελ Μπερ Σεβά, με το γκολ του Φιλίπε Ρέλβας και πανηγύρισε ουσιαστικά την πρώτη επίσημη νίκη της σεζόν έπειτα από το καταστροφικό φινάλε της περσινής σεζόν, με πέντε ήττες σε ισάριθμες αναμετρήσεις. Με το προβάδισμα αυτό έστω και με μισό μηδέν, οι «κιτρινόμαυροι» πήγαν στη ρεβάνς της Ουγγαρίας και με το (0-0) πήραν μια παλικαρίσια πρόκριση για τον επόμενο γύρο όπου στο δρόμο τους βρέθηκε ο Άρης Λεμεσού.

Μια μέρα πριν την αναμέτρηση με την κυπριακή ομάδα ο Σέρβος τεχνικός είχε τονίσει στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου πως το κλίμα στην ομάδα δεν του άρεσε ,καθώς παρατηρούσε πως οι παίκτες του «υποτίμησαν» την αντίπαλη ομάδα, πράγμα το οποίο δεν ήθελε ούτε να το ακούσει. Εν τέλει η ΑΕΚ παρότι προηγήθηκε με 2-0, ισοφαρίστηκε και από εκεί που φαινόταν πως η πρόκριση θα τελείωνε εκείνο το απόγευμα στην Κύπρο, όλα ήταν ανοιχτά για τη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας.

Στον επαναληπτικό, οι δύο ομάδες δεν κατάφεραν να λύσουν τις διαφορές τους και χρειάστηκε να φτάσουμε στην παράταση για να αναδειχθεί ο νικητής. Πριν φτάσουμε όμως εκεί ο Σέρβος τεχνικός είχε επιλέξει να δώσει φανέλα βασικού στον Τζέιμς Πενράις, αλλά ο Σκωτσέζος μπακ δεν έπιασε την απόδοση που θα έπρεπε. Ο Νίκολιτς το αντιλήφθηκε και με την έναρξη του δευτέρου μέρους, ο Σέρβος κόουτς πέρασε στον αγωνιστικό χώρο τον Σταύρο Πήλιο στη θέση του Πενραίς και ο νεαρός οπισθοφύλακας τον δικαίωσε μέσα σε λίγα λεπτά, καθώς με μια ωραία κούρσα κέρδισε το πέναλτι που εκτέλεσε εύστοχα ο Ράζβαν Μαρίν και έδωσε το προβάδισμα στην ΑΕΚ.

Ο Άρης Λεμεσού απάντησε και εκείνος με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι και η ΑΕΚ χρειαζόταν ακόμη ένα γκολ για να τσεκάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Έτσι ο Σέρβος τεχνικός έριξε στη μάχη τους Ντέρεκ Κουτέσα και Λούκα Γιόβιτς με τον Ελβετό να πετυχαίνει το δεύτερο γκολ της «Ένωσης» και να μοιράζει και την ασιστ στον Σέρβο στράικερ για το τρίτο γκολ που διαμόρφωσε το τελικό σκορ της αναμέτρησης, με την ΑΕΚ να κάνει το 2/2 και να παίρνει την πρόκριση για τα playoffs του Conference League, όπου ήρθε αντιμέτωπη με την Άντερλεχτ.

Στη χθεσινή (21/8) αναμέτρηση στις Βρυξέλλες ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε να παρατάξει την ομάδα του με σύστημα 4-4-2 flat με αποτέλεσμα να δεχτεί ανελέητο πρέσινγκ στα πρώτα 20λεπτά από την Άντερλεχτ και να βρίσκεται πίσω στο σκορ για πρώτη φορά έπειτα από πέντε αγώνες. Το δίδυμο Μαρίν - Λιούμπισιτς δεν «κούμπωσε» με αποτέλεσμα οι γηπεδούχοι να εκμεταλλεύονται το γεγονός πως η μεσοαμυντική γραμμή της «Ένωσης» δεν είχε συνοχή και απείλησαν αρκετές φορές την εστία του Θωμά Στρακόσα.

Ο Αλβανός γκολκίπερ πραγματοποίησε την καλύτερη του εμφάνιση με τη φανέλα της ΑΕΚ από τότε που εντάχθηκε στην ομάδα, κάνοντας σπουδαίες επεμβάσεις και ήταν αδιαμφισβήτητα από τους πολυτιμότερους παίκτες του αγώνα. Σε συνδυασμό με την εξαιρετική εμφάνιση του πορτιέρε της «Ένωσης» ο Μάρκο Νίκολιτς, κατάλαβε στο ημίχρονο, ότι κάτι δεν λειτουργούσε σωστά και με την έναρξη του δευτέρου μέρους, πέρασε στο ματς τους Μάνταλο - Πινέδα και αμέσως η ΑΕΚ ισορρόπησε το παιχνίδι και κατάφερε να ελέγξει τον ρυθμό.

Είκοσι λεπτά αργότερα ο Σέρβος προπονητής πέρασε στο ματς και τον Ελίασον, ο οποίος μπήκε στη λίστα τελευταία στιγμή εξαιτίας του τραυματισμού του Περέιρα. Ο Σουηδός εξτρέμ μπήκε στη θέση του Ζίνι, που σπατάλησε δυο μεγάλες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο και εμφανίστηκε την κατάλληλη στιγμή, όπου με ένα αριστοτεχνικό πλασέ έφερε το ματς στα ίσα και κράτησε την ΑΕΚ ζωντανή για τη ρεβάνς.

Με αυτό το αποτέλεσμα η ΑΕΚ έμεινε για πέμπτο συνεχόμενο ματς αήττητη και βήμα βήμα αφήνει πίσω της την ηττοπάθεια που την κυριαρχούσε στο φινάλε της περασμένης σεζόν και χτίζει χαρακτήρα για τη συνέχεια. Ο Μάρκο Νίκολιτς, απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι έχει τη δυνατότητα να διαβάζει εξαιρετικά το παιχνίδι και χρειάζεται ακόμη ένα «μαεστρικό» κοουτσάρισμα για να πετύχει τον πρώτο στόχο που έχει θέσει εκείνος και η ομάδα του.