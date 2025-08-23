H Super League 1 κάνει πρεμιέρα: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την φετινή κούρσα του πρωταθλήματος

Η Super League 1 επιστρέφει δυναμικά για τη σεζόν 2025/2026, με την πρεμιέρα να έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 23 Αυγούστου 2025. Πρόκειται για την 90ή έκδοση του ελληνικού πρωταθλήματος, με 14 ομάδες—μεταξύ αυτών δύο νεοανερχόμενες από τη Super League 2: η ΑΕΛ (μετά από τέσσερα χρόνια απουσίας) και η Α.Ε. Κηφισιά.

@Super League

Η σεζόν περιλαμβάνει 26 αγωνιστικές στην κανονική περίοδο, ακολουθούμενες από play-off τίτλου (τοπ 4 ομάδες), play-off για Conference League (θέσεις 5 έως 8), και play-outs για υποβιβασμό. Για πρώτη φορά φέτος, θα εφαρμοστεί σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος η ημιαυτόματη τεχνολογία off‑side, παράλληλα με τη χρήση VAR.

Τα φαβορί, τα αουτσάιντερ και η μάχη για την Ευρώπη

Eurokinissi

Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, θα διεκδικήσουν τον τίτλο του πρωταθλητή, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν το προβάδισμα, λόγω του κορμού που διατηρήθηκε, αλλά και του σημαντικού know-how στις κρίσιμες αναμετρήσεις.

Εισιτήρια για την Ευρώπη θα διεκδικήσουν και οι Άρης, Ατρόμητος, αλλά και ομάδες που στα χαρτιά δεν είναι φαβορί για ένα... μαγικό χαρτάκι. Σημαντική και η ενίσχυση του Λεβαδειακού με Παλάσιος και Λοντίγκιν που θα βοηθήσουν την ομάδα της Βοιωτίας να τερματίσει όσο το δυνατόν πιο ψηλά. Ερωτηματικό για την ΑΕΛ και την Κηφισιά, δυο ομάδες που επιστρέφουν στα «σαλόνια» και θέλουν να καθιερωθούν στο πρωτάθλημα Ελλάδας. Ενδιαφέρουσα θα είναι και η χρονιά του Παναιτωλικού που κλείνει φέτος τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του.

Η νέα τεχνολογία και όσα περιμένουμε να δούμε

Η Super League 1, μετά το VAR, φέρνει και την τεχνολογία του ημιαυτόματου οφσάιντ. Η καινοτομία αυτή, αναμένεται να βάλει τέλος στις «φωνές» των ομάδων και θα βοηθήσει σημαντικά την δουλειά των διαιτητών.

Με την έναρξη της φετινής σεζόν, περιμένουμε να δούμε πως θα αποδώσουν μεγάλα μεταγραφικά αποκτήματα των ελληνικών ομάδων (όπως για παράδειγμα ο Γιόβιτς, ο Ρενάτο Σάντσες, ο Ζαφείρης, ο Στρεφέτσα, ο Γιακουμάκης), αλλά και το ποιές ακόμη κινήσεις θα γίνουν, αφού θυμίζουμε το μεταγραφικό παζάρι... δεν έχει κλείσει.

Οι ημερομηνίες των ντέρμπι

Eurokinissi

Ο… χορός των ντέρμπι δεν θα αργήσει να ανοίξει. Την 4η αγωνιστική, ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον «αιώνιο» αντίπαλό του, ενώ δύο αγωνιστικές αργότερα οι «ερυθρόλευκοι» θα παίξουν και πάλι εκτός έδρας με τον ΠΑΟΚ.

Η 7η και η 20η αγωνιστική περιλαμβάνουν ντέρμπι τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη.

Αναλυτικά:

4η αγωνιστική (20-21/9)



Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός



6η αγωνιστική (4-5/10)



ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός



7η αγωνιστική (18-19/10)



ΑΕΚ - ΠΑΟΚ

Άρης - Παναθηναϊκός



8η αγωνιστική (25-26/10)



Ολυμπιακός - ΑΕΚ



9η αγωνιστική (1-2/11)



Ολυμπιακός - Άρης



10η αγωνιστική (8-9/11)



Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ



11η αγωνιστική (22-23/11)



ΑΕΚ - Άρης



12η αγωνιστική (29-30/11)



Παναθηναϊκός - ΑΕΚ



13η αγωνιστική (6-7/12)



ΠΑΟΚ - Άρης



14η αγωνιστική (13-14/12)



Άρης - Ολυμπιακός



15η αγωνιστική (20-21/12)



ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός



16η αγωνιστική (10-11/1)



Άρης - ΑΕΚ



17η αγωνιστική (17-18/1)



ΑΕΚ - Παναθηναϊκός



19η αγωνιστική (31/1-2/1)



ΑΕΚ - Ολυμπιακός



20ή αγωνιστική (7-8/2)



Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

Άρης - ΠΑΟΚ



21η αγωνιστική (14-15/2)



ΠΑΟΚ - ΑΕΚ



23η αγωνιστική (28/2-1/3)



Παναθηναϊκός - Άρης



24η αγωνιστική (7-8/3)



Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ

Το μεταγραφικό πάρε-δώσε των ελληνικών ομάδων

AI Generated/ Flash.gr

ΑΕΚ

ΗΡΘΑΝ

Γιόβιτς (27/σέντερ φορ/Μίλαν, ελεύθερος)

Κούτεσα (27/αρ. εξτρέμ/Σερβέτ)

Μαρίν (29/αμ. χαφ/Κάλιαρι)

Ρέλβας (25/στόπερ/Γκιμαράες)

Πενράις (26/αρ. μπακ/Χαρτς)

Ζίνι (22/σέντερ φορ/Λεβαδειακός επιστροφή από δανεισμό)

Χρυσόπουλος (22/στόπερ/Ανόρθωση επιστροφή από δανεισμό)

Καλοσκάμης (20/επιθ. χαφ/Ατρόμητος)

ΕΦΥΓΑΝ

Στάνκοβιτς (32/γκολκίπερ/ελεύθερος)

Φερνάντες (26/δ. εξτρέμ/Αλ Καλίτζ)

Σιμάνσκι (30/αμ. χαφ/Λέγκια Βαρσοβίας)

Λαμέλα (33/δ. εξτρέμ/αποσύρθηκε)

Τσιλούλης (30/δ. εξτρέμ/Ατρόμητος)

Χατζισαφί (35/αρ. μπακ/Σεπαχάν)

Θεοχάρης (23/γκολκίπερ/Νέα Αρτάκη)

ΑΕΛ

ΗΡΘΑΝ

Αναγνωστόπουλος (31/γκολκίπερ/Ολυμπιακός)

Πέρες (25/κ. χαφ/Παναιτωλικός)

Τούπτα (27/σέντερ φορ/Βίτζεβ Λοτζ)

Γκαράτε (31/σέντερ φορ/Ουρακάν)

Στάικος (29/αμ. χαφ/Πανσερραϊκός)

Φαϊζάλ (21/δ. εξτρέμ/Σάο Πάολο U20)

Χατζηστραβός (25/επιθ. χαφ/Πανσερραϊκός)

Δεληγιαννίδης (28/δ. μπακ/Πανσερραϊκός)

Τσάκλα (31/στόπερ/Σαμπάχ)

Σανγκάλ (32/αρ. εξτρέμ/Απόλλων Λεμεσού)

Ατανάσοφ (25/αμ. χαφ/Κρακόβια)

Αποστολάκης (26/δ. μπακ/Σερίφ)

Παντελάκης (30/στόπερ/Παναιτωλικός)

Φερίγκρα (26/στόπερ/Πάσος Φερέιρα)

Σουρλής (22/κ. χαφ/Λαμία)

Γιούσης (26/αρ. εξτρέμ/Καρμιώτισσα)

Κοβάτσεβιτς (29/αρ. μπακ/Καρμιώτισσα)

Μελίσσας (32/γκολκίπερ/Νέα Σαλαμίνα)

ΕΦΥΓΑΝ

Βαφέας (28/στόπερ/Καλαμάτα)

Οικονόμου (29/κ. χαφ/Καλαμάτα)

Λυμπεράκης (27/αρ. μπακ/Καλαμάτα)

Τάχατος (23/δ. μπακ/Καλαμάτα)

Κ. Παπαγεωργίου (29/επιθ. χαφ/Πανιώνιος)

Στίνα (27/επιθ. χαφ/Ζίμπρου)

Σιατραβάνης (32/αρ. εξτρέμ/ελεύθερος)

Μπαριέντος (34/κ. χαφ/Νίκη Βόλου)

Φατάι (35/σέντερ φορ/Αφουμάτσι)

Α. Παπαγεωργίου (38/δ. μπακ/ελεύθερος)

Γιαξής (24/αμ. χαφ/Αναγ. Καρδίτσας)

Γραββάνης (17/σέντερ φορ/ΠΑΟΚ Β)

Στάμου (34/στόπερ/Μαρκό)

Περντρέου (30/γκολκίπερ/Ακρίτας)

Σουλούκος (24/γκολκίπερ/Ηρακλής)

Πίτσικος (22/γκολκίπερ/ελεύθερος)

ΑΡΗΣ

ΗΡΘΑΝ

Ράτσιτς (27/αμ. χαφ/Σασουόλο)

Καντεβέρε (29/σέντερ φορ/Ναντ)

Γένσεν (27/επ. χαφ/Αουγκσμπουργκ)

Φαντιγκά (25/δ. μπακ/Γάνδη)

Μορουτσάν (26/δ. εξτρέμ/Ανκαραγκουτσού)

Πέρεθ (27/δ. εξτρέμ/Θέλτα)

Αλβαρο (25/στόπερ/Εστορίλ)

Τεχέρο (28/δ. μπακ/Εσπανιόλ)

Μισεουί (20/επιθ. χαφ/Χιρόνα)

Σούντμπεργκ (29/στόπερ/Σίβασπορ)

Αθανασιάδης (32/γκολκίπερ/ΑΕΚ Λάρνακας)

Δώνης (28/αρ. εξτρέμ/ΑΠΟΕΛ)

Μάικιτς (25/γκολκίπερ/Ιστρα)

Γιαννιώτας (32/δ. εξτρέμ/Λεβαδειακός)

*Έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τον 31χρονο διεθνή Έλληνα γκολκίπερ, Σωκράτη Διούδη για την επιστροφή του στην ομάδα.

ΕΦΥΓΑΝ

Σιφουέντες (26/κ. χαφ/Ρέιντζερς)

Σπίκιτς (26/αρ. εξτρέμ/Ντ. Ζάγκρεμπ)

Μάγιο (34/δ. μπακ/ελεύθερος)

Νταρίντα (34/κ. χαφ/Χράντετς)

Μοντόγια (34/δ. μπακ/ελεύθερος)

Πάρντο (32/κ. χαφ/ελεύθερος)

Σαβέριο (26/αρ. εξτρέμ/ελεύθερος)

Βέλεθ (34/στόπερ/Καρταχένα)

Ζουλ (27/αμ. χαφ/ελεύθερος)

Χουάνκαρ (35/αρ. μπακ/ελεύθερος)

Φατόρε (23/δ. μπακ/ελεύθερος)

Κέρκεζ (25/αρ. μπακ/Παρτιζάν)

Φετφατζίδης (34/δ. εξτρέμ/αποσύρθηκε)

Κυριαζής (21/γκολκίπερ/Κονκένσε)

Σίντκλεφ (20/γκολκίπερ/Αλ Μπίντα)

Ζαμόρα (23/δ. εξτρέμ/Βιζέλα)

Κουέστα (34, τερματοφύλακας, Αντάλιασπορ)

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΗΡΘΑΝ

Σιλά (31/αρ. μπακ/Μονπελιέ)

Μεντιέτα (32/αρ. εξτρέμ/Αλ Φαϊσάλι)

Εμμανουηλίδης (24/αρ. εξτρέμ/Βέιλε)

Φερνάντεθ (28/δ. μπακ/Χίμκι)

Σίπτσιτς (30/στόπερ/Τενερίφη)

Ιβάνοφ (30/στόπερ/Μπραουνσβάιγκ)

Αγγελίδης (20/γκολκίπερ/Βέρντερ ΙΙ)

Χαραλαμπόγλου (20/σέντερ φορ/Ουτρέχτη U21)

Πομόνης (23/αρ. μπακ/Ατρόμητος)

ΕΦΥΓΑΝ

Χατζηγιοβάνης (28/δ. εξτρέμ/Ομόνοια)

Ρετζίς (28/αρ. εξτρέμ/Βαν Σπορ)

Ζούγλης (21/δ. εξτρέμ/Ολυμπιακός Β)

Αλβαρες (30/αρ. μπακ/Τίγκρε)

Χουχούμης (30/αρ. μπακ/Κηφισιά)

Τζίμας (24/αρ. εξτρέμ/Κηφισιά)

Γκαρθία (26/δ. μπακ/ελεύθερος)

Γραμματικάκης (22/γκολκίπερ/Βόλος)

Ντελί (33/στόπερ/Σλάβια Πράγας Β)

Σγουρής (23/γκολκίπερ/Πανιώνιος)

Αντεσίνα (23/αρ. εξτρέμ/ελεύθερος)

Φαράζ (23/αρ. εξτρέμ/Ράντνικ)

Ούντομ (22/στόπερ/Βιγιαρεάλ Β)

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

ΗΡΘΑΝ

Τσιλούλης (30/δ. εξτρέμ/ΑΕΚ)

Οζέγκοβιτς (31/σέντερ φορ/Νίζνι)

Ούρονεν (31/αρ. μπακ/ΑΙΚ Στοκχόλμης)

Παπαδόπουλος (23/αρ. μπακ/Χανιά)

Αθανασίου (26/γκολκίπερ/ΠΑΣ Γιάννινα)

ΕΦΥΓΑΝ

Αθανασίου (24/αρ. μπακ/Ρίο Αβε)

Μπρόρσον (29/στόπερ/ΑΠΟΕΛ)

Ουάρντα (31/αρ. εξτρέμ/ελεύθερος)

Καλοσκάμης (20/επιθ. χαφ/ΑΕΚ)

Βρακάς (24/επιθ. χαφ/Μπρίσμπεν Ρόαρ)

Καρλίτος (35/σέντερ φορ/Βιετσίστα)

Πομόνης (23/αρ. μπακ/Αστ. Τρίπολης)

Σάλτας (23/γκολκίπερ/ελεύθερος)

ΒΟΛΟΣ

ΗΡΘΑΝ

Κάργας (30/στόπερ/Ανόρθωση)

Σόρια (28/δ. μπακ/Λαμία)

Μπουζούκης (27/επιθ. χαφ/Παναιτωλικός)

Πίντσι (29/αρ. εξτρέμ/Εροκσπορ)

Μακνί (23/σέντερ φορ/Χέμπαρ)

Μαρτίνες (21/αμ. χαφ/Ιντεπεντιέντε)

Φορτούνα (30/αρ. μπακ/Γάνδη)

Χάμουλιτς (24/σέντερ φορ/Βίτζεβ Λοτζ)

Αντελέγε (25/γκολκίπερ/Παραλίμνι)

Θαρθάνα (23/δ. εξτρέμ/Ιμπίθα)

Κύρκος (22/επιθ. χαφ/ΠΑΣ Γιάννινα)

Ζόκα (29/επιθ. χαφ/Γκεντσλερμπίρλιγι)

Λαγωνίδης (22/στόπερ/ΠΑΟΚ Β)

Γρόσδης (23/κ. χαφ/ΠΑΟΚ Β)

Σινανάι (21/αρ. μπακ/ΠΑΟΚ Β)

Γραμματικάκης (22/γκολκίπερ/Αστ. Τρίπολης)

ΕΦΥΓΑΝ

Καλογερόπουλος (20/στόπερ/Ολυμπιακός)

Κουτσίδης (20/στόπερ/Ολυμπιακός)

Σούντγκρεν (34/δ. μπακ/Ντέγκερφορς)

Κόβατς (31/γκολκίπερ/Νιρεγκιχάζα)

Παπαδόπουλος (25/γκολκίπερ/Καλλιθέα)

Χιλ (29/αρ. εξτρέμ/Τενερίφη)

Χουάνπι (31/επιθ. χαφ/ελεύθερος)

Κόστα (28/σέντερ φορ/ελεύθερος)

Χέρμανσον (30/στόπερ/ελεύθερος)

Σκραμπ (30/δ. εξτρέμ/Πολόνια Βαρσοβίας)

Μίλετιτς (34/στόπερ/ελεύθερος)

Φεράρι (33/αρ. μπακ/ελεύθερος)

Κόμπα (31/δ. εξτρέμ/ελεύθερος)

Κόντε (36/σέντερ φορ/ΠΑΣ Γιάννινα)

Ασεχνούν (26/αρ. εξτρέμ/ελεύθερος)

Ντε Καμπς (33/αμ. χαφ/ελεύθερος)

Δόσης (24/αμ. χαφ/ελεύθερος)

Κάτσικας (23/δ. μπακ/Ηρακλής)

Μπερναντού (24/κ. χαφ/ελεύθερος)

Ασλανίδης (23/στόπερ/ελεύθερος)

ΚΗΦΙΣΙΑ

ΗΡΘΑΝ

Πέρεθ (36/αμ. χαφ/Παναθηναϊκός)

Ποκόρνι (28/στόπερ/Ολομουτς)

Τεττέη (24/σέντερ φορ/Παναιτωλικός)

Εσκιβέλ (26/κ. χαφ/Σάνταουνς)

Μούσιολικ (29/σέντερ φορ/Σλασκ Βρότσλαβ)

Πετκόφ (26/στόπερ/Σλασκ Βρότσλαβ)

Σόουζα (23/δ. εξτρέμ/Μπενφίκα Β)

Ραμίρες (24/γκολκίπερ/Ιντεπεντιέντε)

Χουχούμης (30/αρ. μπακ/Αστ. Τρίπολης)

Τζίμας (24/αρ. εξτρέμ/Αστ. Τρίπολης)

Αντόνισε (23/αρ. εξτρέμ/Μορεϊρένσε)

Λίγδας (18/επιθ. χαφ/Ολυμπιακός U19)

Πατήρας (21/επιθ. χαφ/Ρίο Αβε U23)

ΕΦΥΓΑΝ

Κυριόπουλος (20/δ. εξτρέμ/Παναθηναϊκός)

Ρόσα (32/αρ. μπακ/Λουζιτανία)

Σιλά (31/αρ. μπακ/Καλαμάτα)

Σόουζα (33/στόπερ/ελεύθερος)

Σωτηράκος (30/στόπερ/Καλλιθέα)

Ρουκουνάκης (23/αμ. χαφ/ΑΕΚ Β)

Μάναλης (30/σέντερ φορ/ελεύθερος)

Μεντόσα (32/επιθ. χαφ/Μαρκό)

Να (23/αρ. μπακ/Αναγ. Καρδίτσας)

Νεκούλ (25/επιθ. χαφ/Χανιά)

Τζίνο (32/κ. χαφ/Αλντοσίβι)

Σπίνος (24/στόπερ/ελεύθερος)

Μίλερ (25/δ. εξτρέμ/Μαρκό)

Κατσούρι (27/δ. μπακ/ελεύθερος)

Μαϊδάνα (23/αρ. μπακ/ελεύθερος)

Παυλάκης (34/αρ. μπακ/Καλλιθέα)

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

ΗΡΘΑΝ

Παλάσιος (33/δ. εξτρέμ/Ταγέρες)

Μανθάτης (28/δ. μπακ/Καλλιθέα)

Τσιμπόλα (30/κ. χαφ/Λαμία)

Λοντίγκιν (35/γκολκίπερ/Παναθηναϊκός)

Σουρδής (23/γκολκίπερ/Λαμία)

Λαγιούς (24/αρ. εξτρέμ/Μακάμπι Τελ Αβίβ)

Τσιβελεκίδης (26/στόπερ/Καλλιθέα)

Γκούμας (20/κ. χαφ/ΠΑΟΚ Β)

Φίλων (20/στόπερ/ΠΑΟΚ Β)

ΕΦΥΓΑΝ

Γιαννιώτας (32/δ. εξτρέμ/Aρης)

Ζίνι (22/σέντερ φορ/ΑΕΚ)

Εραμούσπε (35/στόπερ/Ηρακλής)

Αβραχάμ (29/επιθ. χαφ/Κιριάτ Σμόνα)

Μορέιρα (31/αρ. μπακ/ελεύθερος)

Γκαραβέλης (32/γκολκίπερ/ελεύθερος)

Ρόμο (31/σέντερ φορ/Ακρίτας)

Μεχία (35/αμ. χαφ/αποσύρθηκε)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΗΡΘΑΝ

Στρεφέτσα (28/δ. εξτρέμ/Κόμο)

Σιπιόνι (20/κ. χαφ/Τίγκρε)

Καμπελά (35/επιθ. χαφ/Λιλ)

Νασιμέντο (22/κ. χαφ/Βιζέλα)

Καλογερόπουλος (20/στόπερ/Βόλος)

Ν. Αθανασίου (23/αρ. μπακ/Ατρόμητος)

ΕΦΥΓΑΝ

Χ. Κωστούλας (18/σέντερ φορ/Μπράιτον, πωλήθηκε αντί 35 εκατ. ευρώ)

Βέλντε (26, αρ. εξτρέμ/Πόρτλαντ Τίμπερς, πωλήθηκε αντί 4,25 εκατ. ευρώ)

Μασούρας (31/δ. εξτρέμ/Αλ Καλίτζ)

Αναγνωστόπουλος (31/γκολκίπερ/ΑΕΛ)

Κάρμο (25/στόπερ/Νότιγχαμ)

Ορτα (28/κ. χαφ/Μπράγκα)

Πάλμα (25/αρ. εξτρέμ/Λεχ Πόζναν)

Στάμενιτς (23/αμ. χαφ/Σουόνσι)

Κ. Κωστούλας (20/στόπερ/ΟΦΗ)

Παπακανέλλος (19/επιθ. χαφ/Ρίο Αβε)

Ν. Αθανασίου (23/αρ. μπακ/Ρίο Άβε)

Σίνα (19/γκολκίπερ/Ρίο Αβε)

Κ. Κωστούλας (19/στόπερ/ΟΦΗ)

Λέιντνερ (23/αρ. μπακ/Χάποελ Τελ Αβίβ)

ΟΦΗ

ΗΡΘΑΝ

Ρακόνιατς (25/σέντερ φορ/Ντιοσγκιόρ)

Κριζμάνιτς (25/στόπερ/Γκόριτσα)

Κ. Κωστούλας (20/στόπερ/Ολυμπιακός)

Λίλο (22/γκολκίπερ/Παναθηναϊκός)

Κατσίκας (26/γκολκίπερ/Πανσερραϊκός)

Παπαϊωάννου (17/κ. χαφ/ΑΟ Ατλαντίς)

ΕΦΥΓΑΝ

Ναούμοφ (27/γκολκίπερ/Μπότεφ)

Σίλβα (30/στόπερ/ελεύθερος)

Μπάκιτς (31/κ. χαφ/Περσέπολις)

Ριέρα (29/επιθ. χαφ/Ακρίτας)

Μπρεσάν (32/στόπερ/ελεύθερος)

Κουτεντάκης (21/κ. χαφ/ελεύθερος)

Σωτηρίου (37/γκολκίπερ/Χερσόνησος)

Σημαντηράκης (19/αρ. μπακ/Χανιά)

Φανουράκης (19/σέντερ φορ/Χανιά)

Σηφάκης (23/γκολκίπερ/Κόρινθος)

Αδαμάκης (18/αμ. χαφ/ελεύθερος)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΗΡΘΑΝ

Καλάμπρια (28/δ. μπακ/Μίλαν)

Ζαρουρί (24/αρ. εξτρέμ/Λανς, δανεικός με οψιόν αγοράς 3 εκατ. ευρώ)

Τσιριβέγια (28/αμ. χαφ/Ναντ, μεταγραφή με 2 εκατ. ευρώ)

Λαφόν (26/γκολκίπερ/Ναντ, δανεικός)

Κυριακόπουλος (29/αρ. μπακ/Μόντσα)

Τουμπά (27/στόπερ/Μπασακσεχίρ)

Κυριόπουλος (20/δ. εξτρέμ/Κηφισιά)

Κότσαρης (28/γκολκίπερ/Καλαμάτα)

*Φέρνει εντός της Παρασκευής (22/8) τον 28χρονο διεθνή Πορτογάλο μέσο, Ρενάτο Σάντσες για να ολοκληρώσει τον δανεισμό του απ' την Παρί Σεν Ζερμέν για ένα χρόνο.

ΕΦΥΓΑΝ

Βαγιαννίδης (23/δ. μπακ/Σπόρτινγκ, πωλήθηκε αντι 13 συν 2 εκατ. ευρώ)

Μαξίμοβιτς (30/κ. χαφ/Σαμπάμπ Αλ Αχλί, πωλήθηκε αντί 5,2 εκατ. ευρώ)

Ουναΐ (25/επιθ. χαφ/Μαρσέιγ)

Αράο (33/αμ. χαφ/Σάντος)

Σένκεφελντ (33/στόπερ/Αλ Καλίτζ)

Λημνιός (27/δ. εξτρέμ/Φορτούνα Σιτάρντ, δανεικός με οψιόν αγοράς 1,5 εκατ. ευρώ)

Μάγκνουσον (32/στόπερ/ελεύθερος)

Λοντίγκιν (35/γκολκίπερ/Λεβαδειακός)

Πέρεθ (36/αμ. χαφ/Κηφισιά)

Λίλο (22/γκολκίπερ/ΟΦΗ)

Ζέκα (36/κ. χαφ/αποσύρθηκε)

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

ΗΡΘΑΝ

Γκαρθία (33/στόπερ/Οσασούνα)

Εστέμπαν (25/αρ. εξτρέμ/Αλγεθίρας)

Κόγιτς (25/κ. χαφ/Χέγκελμαν)

Μανρίκε (26/αρ. μπακ/Αλκορκόν)

Μίχαλακ (27/αρ. εξτρέμ/Οχοντ Κλαμπ)

Αλεξιτς (27/σέντερ φορ/Ιγκντίρ)

Μάτσαν (25/επιθ. χαφ/Ντίμπα Αλ Χισν)

Αγκίρε (25/σέντερ φορ/Ζιλ Βισέντε)

Σμυρλής (20/αρ. εξτρέμ/ΠΑΟΚ Β)

Ζ. Ζίβκοβιτς (36/γκολκίπερ/Ανόρθωση)

ΕΦΥΓΑΝ

Λιάβας (24/αμ. χαφ/Ρίο Αβε)

Πέρες (25/κ. χαφ/ΑΕΛ)

Παντελάκης (30/στόπερ/ΑΕΛ)

Τεττέη (24/σέντερ φορ/Κηφισιά)

Μπουζούκης (27/επιθ. χαφ/Βόλος)

Ντίας (27/αρ. εξτρέμ/Σπ. Λουκένιο)

Μπακάκης (34/δ. μπακ/ελεύθερος)

Λαγιούντ (26/φορ/Ρόντα)

Λομόνακο (26/σέντερ φορ/Γοδόι Κρουζ)

Τσελίκοβιτς (26/στόπερ/Κόπερ)

Στεργιάκης (26/γκολκίπερ/Νίκη Βόλου)

Ρόα (32/επιθ. χαφ/ελεύθερος)

Παρδαλός (24/γκολκίπερ/ελεύθερος)

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ

ΗΡΘΑΝ

Λύρατζης (25/δ. μπακ/ΠΑΟΚ)

Γκελασβίλι (24/στόπερ/Ιμπέρια)

Γκιγιομέ (27/αμ. χαφ/Σταλ Μίελετς)

Τσαούσης (25/αρ. μπακ/ΠΑΟΚ Β)

Ρουμιάντσεφ (21/κ. χαφ/ΠΑΟΚ Β)

Τιναγλίνι (26/γκολκίπερ/Τόρκε)

Ιβάν (28/αρ. εξτρέμ/Ουν. Κραϊόβα)

Μπανζακί (26/επ. χαφ/Φεϊρένσε)

Γκριν (26/αρ. εξτρέμ/Ρόδεραμ)

Φαλέ (21/δ. εξτρέμ/Μάφρα)

Δοϊρανλής (22/κ. χαφ/Λαμία)

Ντε Μάρκο (32/στόπερ/Απόλλων Λεμεσού)

Αρμουγκόμ (27/αρ. μπακ/Κλερμόν)

Λέο (29/σέντερ φορ/ΠΑΣ Γιάννινα)

Δημητριάδης (22/αρ. μπακ/Καβάλα)

Γεωργιάδης (20/δ. μπακ/Νυρεμβέργη ΙΙ)

Πουρλιοτόπουλος (18/γκολκίπερ/ΠΑΟΚ U19)

ΕΦΥΓΑΝ

Πιρές (31/αμ. χαφ/ελεύθερος)

Γκαλβάν (24/δ. χαφ/ελεύθερος)

Γκουγκεσασβίλι (26/γκολκίπερ/ΠΑΟΚ)

Μπετανκόρ (31/σέντερ φορ/Αλμπαθέτε)

Φαρές (29/αρ. μπακ/Λάτσιο)

Σαλασάρ (28/αρ. εξτρέμ/Γιατάι)

Χατζηστραβός (25/επιθ. χαφ/ΑΕΛ)

Δεληγιαννίδης (28/δ. μπακ/ΑΕΛ)

Στάικος (29/αμ. χαφ/ΑΕΛ)

Ντέλετιτς (31/δ. εξτρέμ/Ηρακλής)

Μπέργκστρομ (32/στόπερ/ελεύθερος)

Πεταυράκης (32/αρ. μπακ/Αναγ. Καρδίτσας)

Κουτσογούλας (21/δ. μπακ/Ολυμπιακός)

Κατσίκας (26/γκολκίπερ/ΟΦΗ)

Τέρζιτς (24/δ. εξτρέμ/Μπόρατς)

Ντάβιντσον (34/στόπερ/Μέλμπουρν Βίκτορι)

Καραμανώλης (23/στόπερ/Ανόρθωση)

Καρασαλίδης (34/στόπερ/ελεύθερος)

Παπαβασιλείου (33/σέντερ φορ/ελεύθερος)

Χαμέντ (19/αρ. εξτρέμ/Καβάλα)

Δημητριάδης (22/αρ. μπακ/Νίκη Βόλου)

Σαπουντζής (23/κ. χαφ/Νέστος)

Μαυρόπουλος (20/επιθ. χαφ/ελεύθερος)

Αγοραστός (19/σέντερ φορ/ελεύθερος)

ΠΑΟΚ

ΗΡΘΑΝ

Γιακουμάκης (30/σέντερ φορ/Κρουζ Αζούλ, δανεικός)

Τέιλορ (27/αρ. μπακ/Σέλτικ)

Ιβανούσετς (26/αρ. εξτρέμ/Φέγενορντ, δανεικός)

Κένι (28/δεξιός μπακ/Χέρτα)

Γκουγκεσασβίλι (26/γκολκίπερ/Πανσερραϊκός)

Μεϊτέ (29/αμ. χαφ, Μπενφίκα)

ΕΦΥΓΑΝ

Κοτάρσκι (25/γκολκίπερ/Κοπεγχάγη, πωλήθηκε αντί 6 εκατ. ευρώ)

Οτο (31/δ. μπακ/Αλαβές)

Πένια (29/κ. χαφ/Αλιάνσα Λίμα)

Κόλεϊ (32/στόπερ/Αλ Ντιραϊγιά)

Βιετέσκα (28/στόπερ/Κάλιαρι)

Τόμας (30/σέντερ φορ/Απόλλων Λεμεσού)

Μπακαγιόκο (30/αμ. χαφ/ελεύθερος)

Σαμάτα (32/σέντερ φορ/Χάβρη)

Λύρατζης (25/δ. μπακ/Πανσερραϊκός)

Γκόμεζ (21/αρ. μπακ/Αλμπαθέτε)

Σβαμπ (34/κ. χαφ/Χολστάιν Κίελ)

Βιεϊρίνια (39/δ. μπακ/αποσύρθηκε)

Πότε ολοκληρώνεται η κανονική περίοδος και τα δεδομένα με την Ευρώπη

Eurokinissi

Η κανονική περίοδος θα ολοκληρωθεί στις 22 Μαρτίου με τα παιχνίδια να διεξάγονται όλα την ίδια μέρα, ενώ τα play off και play out θα ξεκινήσουν στις 4-5 Απριλίου και θα ολοκληρωθούν στις 21 Μαΐου 2026 (10η αγωνιστική play out), με μία ενδιάμεση διακοπή τον Απρίλιο λόγω της γιορτής του Πάσχα των Ορθοδόξων (12/4).



Υπενθυμίζεται πως και στη νέα αγωνιστική περίοδο θα ισχύσει το format των play off και play out, με βάση το νέο σύστημα διεξαγωγής που ψήφισαν ομόφωνα πέρσι οι 14 ομάδες. Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν play off για τον τίτλο του πρωταθλητή από τις θέσεις 1 έως 4 κι από τις θέσεις 5 έως 8 για ένα ευρωπαϊκό «εισιτήριο».



Στα play off των θέσεων 5-8, οι ομάδες θα συμμετέχουν μπαίνοντας στη διαδικασία με διαίρεση -δια δύο- των βαθμών που συγκέντρωσαν στην κανονική διάρκεια. Στην Ελλάδα, λόγω της 15ης θέσης στο Ranking της UEFA, θα δοθούν κι από την αγωνιστική περίοδο 2026/27 πέντε ευρωπαϊκά «εισιτήρια» που θα διαμορφώνονται ως εξής:



Πρωταθλητής: Β’ προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)



Κυπελλούχος: Γ’ προκριματικός Europa League



Δεύτερος: Β’ προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)



Τρίτος: Β’ προκριματικός Conference League



Τέταρτος: Β’ προκριματικός Conference League



Εάν ο Κυπελλούχος έχει εξασφαλίσει ευρωπαϊκή πρόκριση μέσω της πρώτης τετράδας του πρωταθλήματος, ο πρώτος των play off των θέσεων 5-8, θα πάρει «εισιτήριο» για τον Β’ προκριματικό του Conference League. Σε ότι αφορά τα play out για της θέσεις 9 έως 14, θα διεξάγονται με διπλούς αγώνες, με τις δύο τελευταίες ομάδες να υποβιβάζονται στην Super League 2.