Super League 1: Αυτοί είναι οι προπονητές των 14 ομάδων για την φετινή σεζόν

Το Σάββατο (23/8) πραγματοποιείται η πρεμιέρα του πρωταθλήματος με τρεις αναμετρήσεις, με το πρόγραμμα να περιέχει δύο ακόμη την Κυριακή και μία την Δευτέρα.

Η πρώτη αγωνιστική θα παραμείνει ανολοκλήρωτη, καθώς θα παραμείνει σε εκκρεμότητα η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ, η οποία αναβλήθηκε έπειτα από σχετικό αίτημα των «πράσινων», που θέλουν να είναι «φρέσκοι» για τη ρεβάνς με τη Σαμσουνσπόρ για τα playoffs του Europa League, την ερχόμενη Πέμπτη (28/8), όπου θα κληθούν να υπερασπιστούν το υπέρ τους 2-1 του πρώτου αγώνα και να πάρουν την πρόκριση για τη League Phase.

Άπαντες περιμένουν να δουν τους πρωταγωνιστές στο γήπεδο, τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, τους παίκτες - έκπληξη και αντίστοιχα τις απογοητεύσεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον ωστόσο, παρουσιάζουν και οι προπονητές των ομάδων.

Οι πέντε... καινούριοι

Πέντε εκ των 14, κάνουν το ντεμπούτο τους στον πάγκο της νέας τους ομάδας και είναι έτοιμοι για μια νέα πρόκληση. Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει το πιο δύσκολο έργο καθώς οι απαιτήσεις, δεδομένα είναι πολύ υψηλές στην ΑΕΚ, με τον Σέρβο τεχνικό να έχει παρουσιάσει μια πολύ θετική εικόνα στα προκριματικά, έχοντας παραλάβει μια ομάδα με κακή ψυχολογία, έπειτα από μια σεζόν που εξελίχθηκε με άσχημο τρόπο στο φινάλε για την Ένωση. Η εκκίνηση του είναι εξαιρετική και ιδιαίτερα αν καταφέρει να οδηγήσει την ΑΕΚ στη League Phase του Conference League, τότε αυτομάτως θα έχει κερδίσει αρκετούς... πόντους.

Ο Λεωνίδας Βόκολος, έχοντας πολύ μεγάλη εμπειρία στη Super League αναλαμβάνει τον Ατρόμητο, κάτι που αποτελεί μια... αναβάθμιση, καθώς πλέον στόχος της ομάδας του δεν είναι η παραμονή στην κατηγορία, όπως συνέβαινε σε Athens Kallithea και Λαμία, αλλά η έξοδος στην Ευρώπη.

Ο Κριστιάνο Μπάτσι του Πανσερραϊκού, ο Χουάν Φεράντο του Βόλου και ο Γιώργος Πετράκης της ΑΕΛ, ξεκινούν τη νέα σεζόν, με στόχο να κρατήσουν τις ομάδες τους στη Stoiximan Super League και ο χρόνος προσαρμογής τους θα πρέπει να είναι πολύ μικρός, ώστε να θέσουν από νωρίς τις βάσεις. Και οι τρεις έχουν εμπειρία από το Ελληνικό πρωτάθλημα, είτε ως προπονητές είτε ως βοηθοί και ξεκινούν το έργο τους, όντας συνειδητοποιημένοι για το τι τους περιμένει.

Η «μάχη» πατέρα και γιου

Για τον Πετράκη οι συνθήκες είναι πολύ ιδιαίτερες, καθώς θα βρεθεί αντιμέτωπος και με τον πατέρα του, ο οποίος είναι προπονητής του Παναιτωλικού, σε μία μάχη... γενεών. Οι δυό τους μάλιστα, πήραν μια... γεύση πριν από μερικές εβδομάδες, όταν Παναιτωλικός και ΑΕΛ έπαιξαν σε φιλικό αγώνα.

Μία ιδιαίτερη μονομαχία, στην οποία σαφώς και θα υπάρχει και συναισθηματική φόρτιση και στην οποία για 90 λεπτά τουλάχιστον, πατέρας και γιος θα αφήσουν στην άκρη τους δεσμούς τους και θα κοιτάξουν ο καθένας τον στόχο του.

Γιάννης και Γιώργος Πετράκης, μάλιστα, αποτελούν τον πιο ηλικιωμένο και τον νεότερο προπονητή της Stoiximan Super League! Ο πατέρας σε ηλικία 66 ετών, δύο χρόνια μεγαλύτερος από τον δεύτερο Μεντιλίμπαρ και ο γιος στα 37, ένα χρόνο μικρότερος από τον Σεμπάστιαν Λέτο.

Ο πάγκος κάθε ομάδας της Stoiximan Super League είναι δύσκολος. Πολλές φορές μοιάζει με... ηλεκτρική καρέκλα. Είναι σπάνιο για έναν προπονητή να στεριώσει για αρκετά χρόνια σε μια ομάδα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το γεγονός ότι μόλις πέντε εκ των 14, βρίσκονται περισσότερο από ένα χρόνo στην τεχνική ηγεσία του εκάστοτε συλλόγου.

Ο Λουτσέκου, Ο Μεντιλίμπαρ και οι... παλιοί

Μακροβιότερος φυσικά, ο Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος στη δεύτερη θητεία του στον ΠΑΟΚ, έχει κλείσει τέσσερα χρόνια και έξι συνολικά, όντας ο αρχιτέκτονας δύο «ασπρόμαυρων» πρωταθλημάτων και ισάριθμων Κυπέλλων και βασικός υπεύθυνος για την κορυφαία περίοδο στην ιστορία του συλλόγου.

Επόμενος ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο τεχνικός του Ολυμπιακού, τον οποίο οδήγησε και στην κατάκτηση του Conference League το 2024. Από την έλευση του τον Φεβρουάριο της ίδιας χρονιάς κι' έπειτα, έχει αλλάξει το κλίμα στον Πειραιά και έχει εμφυσήσει στους «ερυθρόλευκους» τη φιλοσοφία του, μετατρέποντας, μια ομάδα που έψαχνε την ταυτότητα της τότε, σε Κυπελλούχο Ευρώπης και επαναφέροντας την, στην εγχώρια κορυφή.

Σχεδόν δύο χρόνια βρίσκεται στον Παναιτωλικό ο Γιάννης Πετράκης, έχοντας πετύχει τον στόχο του σε αμφότερες τις σεζόν, κρατώντας τους Αγρινιώτες στην κατηγορία, ενώ χρόνο έχουν κλείσει, ο Νίκος Παπαδόπουλος του Λεβαδειακού, ο οποίος πέτυχε τον στόχο της παραμονής πέρυσι, αλλά και ο Σεμπάστιαν Λέτο, που κατάφερε να επαναφέρει την Κηφισιά στη Super League, με τον πήχη να ανεβαίνει και την ομάδα των Βορείων Προαστίων να στοχεύει στην... εδραίωση της στην κορυφαία κατηγορία.

Οι ενδιάμεσοι «σωτήρες» που ήρθαν για να μείνουν

Σε μια... ενδιάμεση κατάσταση, βρίσκονται οι Βιτόρια, Παντελίδης, Ράσταβατς και Ουζουνίδης. Και οι τέσσερις είναι στον πάγκο των ομάδων τους, από την περασμένη σεζόν, με την ιδιαιτερότητα, ότι δεν ξεκίνησαν από την αρχή της χρονιάς.

Ο Ρουί Βιτόρια, αντικατέστησε τον Ντιέγκο Αλόνσο, ο οποίος είχε πραγματοποιήσει μια... φτωχή εκκίνηση με τους «πράσινους», έχοντας χάσει πολύ έδαφος στη μάχη του τίτλου. Ο Πορτογάλος τεχνικός, κατάφερε να βελτιώσει τη εικόνα του Παναθηναϊκού, τον οποίο οδήγησε στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος και εξασφάλισε την ευρωπαϊκή του συμμετοχή για τη φετινή σεζόν, μετά την επική πρόκριση επί της Σαχτάρ. Φέτος, ο πήχης ανεβαίνει και πρώτος στόχος είναι το πρωτάθλημα για τους «πράσινους».

Μίλαν Ράσταβατς και Σάββας Παντελίδης ανέλαβαν την τεχνική ηγεσία των ΟΦΗ και Αστέρα AKTOR, την ίδια ακριβώς περίοδο, στα μέσα Οκτώβρη. Ο Παντελίδης, ουσιαστικά αντικατέστησε τον Ράσταβατς στην Τρίπολη και οδήγησε τον Αστέρα σε μια εξαιρετική σεζόν, στην οποία διεκδίκησε την έξοδο στην Ευρώπη στα playoffs, μέχρι και μια στροφή πριν το φινάλε, ενώ έφτασε και μέχρι τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο τεχνικός του ΟΦΗ απ' την άλλη, βελτίωσε αισθητά την εικόνα της ομάδας του, η οποία έκανε καταπληκτική πορεία στο Κύπελλο, φτάνοντας μέχρι και τον τελικό, όπου «λύγισε» από τον Ολυμπιακό.

Ο Μαρίνος Ουζουνίδης αντικατέστησε τον Άκη Μάντζιο στον πάγκο του Άρη τον περασμένο Δεκέμβριο και έχοντας ως... προίκα το εξαιρετικό ξεκίνημα των «κιτρινόμαυρων», τους οδήγησε στην ευρωπαϊκή έξοδο, μέσω της 5ης θέσης του πρωταθλήματος.

Η φετινή σεζόν ωστόσο, δεν ξεκίνησε ιδανικά, με τον αποκλεισμό από την... άσημη Αράζ να βάζει τέλος στο ευρωπαϊκό όνειρο του Άρη, ο οποίος πλέον στρέφει την προσοχή του στο πρωτάθλημα και στο Κύπελλο, με τον Ουζουνίδη να θέλει να αλλάξει το κλίμα και να αφήσει πίσω του, τον οδυνηρό αυτό αποκλεισμό, στοχεύοντας στον να τερματίσει ξανά σε θέση που οδηγεί στην Ευρώπη και να διεκδικήσει το Κύπελλο Ελλάδας, το οποίο αποτελεί διακαή πόθο του συλλόγου τα τελευταία χρόνια.