Η ώρα και το κανάλι της πρεμιέρας του Ολυμπιακού με τον Αστέρα Τρίπολης κι η δράση στην Super League

Πρεμιέρα σήμερα, Σάββατο 23/8 για το νέο πρωτάθλημα της Stoiximan Super League με τρεις αναμετρήσεις!

Ο πρωταθλητής Ολυμπιακός ανοίγει την αυλαία με ένα πολύ απαιτητικό εντός έδρας παιχνίδι, κόντρα στον αξιόμαχο Αστέρα AKTOR, ο οποίος την περσινή σεζόν είχε μία νίκη και μία ισοπαλία με τους «ερυθρολεύκους». Το παιχνίδι έχει ώρα έναρξης στις 20:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το COSMOTE SPORT 1.

Την ίδια ώρα στην Θεσσαλονίκη, ο Άρης υποδέχεται τον Βόλο, σε μία αναμέτρηση που θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Nova Sports Prime.

Τέλος, στο Αγρίνιο ο Παναιτωλικός θα φιλοξενήσει τον Ατρόμητο, σε ένα παιχνίδι που έχει ώρα έναρξης στις 22:00 και τηλεοπτική κάλυψη από το COSMOTE SPORT 2.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

20:00 Ολυμπιακός - Αστέρας AKTOR COSMOTE SPORT 1

20:00 Άρης - Βόλος Nova Sports Prime

22:00 Παναιτωλικός - Ατρόμητος COSMOTE SPORT 2

Δράση και στην Premier League και τα πρωταθλήματα του εξωτερικού

Premier League:

14:30 Μάντσεστερ Σίτι - Τότεναμ Nova Sports Premier League

17:00 Μπέρνλι - Σάντερλαντ Nova Sports Start

17:00 Μπόρνμουθ - Γουλβς Nova Sports 2

17:00 Μπρέντφορντ - Άστον Βίλα Nova Sports Premier League

19:30 Άρσεναλ - Λιντς Nova Sports Premier League

La Liga:

18:00 Μαγιόρκα - Θέλτα Nova Sports 1

20:30 Ατλέτικο Μαδρίτης - Έλτσε Nova Sports 5

22:30 Λεβάντε - Μπαρτσελόνα Nova Sports 1

Serie A:

19:30 Σασουόλο - Νάπολι COSMOTE SPORT 3

19:30 Τζένοα - Λέτσε COSMOTE SPORT 6

21:45 Μίλαν - Κρεμονέζε COSMOTE SPORT 6

21:45 Ρόμα - Μπολόνια COSMOTE SPORT 3

Bundesliga:

16:30 Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Βέρντερ Βρέμης Nova Sports 4

16:30 Μπάγερ Λεβερκούζεν - Χόφενχαϊμ Nova Sports 3

16:30 Ουνιόν Βερολίνου - Στουτγάρδη Nova Sports 6

16:30 Φράιμπουργκ - Άουγκσμπουργκ Nova Sports 5

16:30 Χάιντενχμαϊμ - Βόλσφμπουργκ Nova Sports Extra 1

19:30 Σαν Πάουλι - Μπορούσια Ντόρτμουντ Nova Sports 3

