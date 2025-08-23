Η ώρα και το κανάλι της πρεμιέρας του Ολυμπιακού με τον Αστέρα Τρίπολης κι η δράση στην Super League
Οι ώρες και τα κανάλια των αγώνων της πρεμιέρας της Stoiximan Super League.
Πρεμιέρα σήμερα, Σάββατο 23/8 για το νέο πρωτάθλημα της Stoiximan Super League με τρεις αναμετρήσεις!
Ο πρωταθλητής Ολυμπιακός ανοίγει την αυλαία με ένα πολύ απαιτητικό εντός έδρας παιχνίδι, κόντρα στον αξιόμαχο Αστέρα AKTOR, ο οποίος την περσινή σεζόν είχε μία νίκη και μία ισοπαλία με τους «ερυθρολεύκους». Το παιχνίδι έχει ώρα έναρξης στις 20:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το COSMOTE SPORT 1.
Την ίδια ώρα στην Θεσσαλονίκη, ο Άρης υποδέχεται τον Βόλο, σε μία αναμέτρηση που θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Nova Sports Prime.
Τέλος, στο Αγρίνιο ο Παναιτωλικός θα φιλοξενήσει τον Ατρόμητο, σε ένα παιχνίδι που έχει ώρα έναρξης στις 22:00 και τηλεοπτική κάλυψη από το COSMOTE SPORT 2.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
20:00 Ολυμπιακός - Αστέρας AKTOR COSMOTE SPORT 1
20:00 Άρης - Βόλος Nova Sports Prime
22:00 Παναιτωλικός - Ατρόμητος COSMOTE SPORT 2
Δράση και στην Premier League και τα πρωταθλήματα του εξωτερικού
Premier League:
14:30 Μάντσεστερ Σίτι - Τότεναμ Nova Sports Premier League
17:00 Μπέρνλι - Σάντερλαντ Nova Sports Start
17:00 Μπόρνμουθ - Γουλβς Nova Sports 2
17:00 Μπρέντφορντ - Άστον Βίλα Nova Sports Premier League
19:30 Άρσεναλ - Λιντς Nova Sports Premier League
La Liga:
18:00 Μαγιόρκα - Θέλτα Nova Sports 1
20:30 Ατλέτικο Μαδρίτης - Έλτσε Nova Sports 5
22:30 Λεβάντε - Μπαρτσελόνα Nova Sports 1
Serie A:
19:30 Σασουόλο - Νάπολι COSMOTE SPORT 3
19:30 Τζένοα - Λέτσε COSMOTE SPORT 6
21:45 Μίλαν - Κρεμονέζε COSMOTE SPORT 6
21:45 Ρόμα - Μπολόνια COSMOTE SPORT 3
Bundesliga:
16:30 Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Βέρντερ Βρέμης Nova Sports 4
16:30 Μπάγερ Λεβερκούζεν - Χόφενχαϊμ Nova Sports 3
16:30 Ουνιόν Βερολίνου - Στουτγάρδη Nova Sports 6
16:30 Φράιμπουργκ - Άουγκσμπουργκ Nova Sports 5
16:30 Χάιντενχμαϊμ - Βόλσφμπουργκ Nova Sports Extra 1
19:30 Σαν Πάουλι - Μπορούσια Ντόρτμουντ Nova Sports 3
