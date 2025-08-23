Οι πιθανότητες τίτλου στη Super League σύμφωνα με γνωστή πλατφόρμα ανάλυσης στατιστικών ποδοσφαίρου

Μετά από τρεισήμισι μήνες παύσης, η Stoiximan Super League επιστρέφει το Σάββατο 23 Αυγούστου με την πρώτη σέντρα της νέας αγωνιστικής περιόδου. Το πρόγραμμα της πρεμιέρας περιλαμβάνει τρεις αναμετρήσεις το Σάββατο, δύο την Κυριακή και μία τη Δευτέρα, ενώ το παιχνίδι Παναθηναϊκού – ΟΦΗ θα διεξαχθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων του «τριφυλλιού» απέναντι στη Σαμσουνσπόρ.

Ενόψει της έναρξης, το Football Meets Data, πλατφόρμα που ειδικεύεται στην ανάλυση δεδομένων και στατιστικών μοντέλων, υπολόγισε τις πιθανότητες κατάκτησης του τίτλου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ο Ολυμπιακός εμφανίζεται ως το μεγάλο φαβορί με ποσοστό 76%. Ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 10%, ενώ η ΑΕΚ συγκεντρώνει 8%. Ο Παναθηναϊκός, που μπαίνει στη σεζόν με στόχο να επιστρέψει στην κορυφή μετά από 16 χρόνια, αξιολογείται με 6%. Ο Άρης, τέλος, διατηρεί μαθηματικές αλλά περιορισμένες πιθανότητες, μόλις 0,4%.

Τα στατιστικά αυτά σκιαγραφούν ένα πρωτάθλημα με ξεκάθαρο φαβορί, αλλά και τρεις μεγάλους αντιπάλους που φιλοδοξούν να ανατρέψουν τις προβλέψεις μέσα στο γήπεδο, δίνοντας στη σεζόν το στοιχείο της αμφίρροπης μάχης για την κορυφή.

