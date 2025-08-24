Σαμσούνσπορ - Παναθηναϊκός: «Καμπανάκι» από την UEFA και πανό-μαμούθ στη ρεβάνς της Σαμψούντας

Η ρεβάνς του Παναθηναϊκού με τη Σαμσούνσπορ για τα play off του Europa League έχει προκαλέσει τεράστια κινητοποίηση στην Τουρκία, με την UEFA να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Σύμφωνα με τοπικά ρεπορτάζ, η ευρωπαϊκή ομοσπονδία έχει χαρακτηρίσει την αναμέτρηση «υψηλού κινδύνου» και βρίσκεται ήδη σε επικοινωνία με τον τουρκικό σύλλογο για την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας.

Η ατμόσφαιρα στο στάδιο «19 Μαΐου» αναμένεται καυτή, καθώς όλα δείχνουν πως οι εξέδρες θα γεμίσουν με περισσότερους από 33.000 φίλους της Σαμσούνσπορ. Μάλιστα, οι οργανωμένοι οπαδοί της ομάδας προετοιμάζουν μια εντυπωσιακή κερκίδα, έχοντας ήδη ολοκληρώσει τις δοκιμές για ένα γιγαντιαίο πανό μήκους 50 μέτρων, το οποίο θα σηκωθεί στη ρεβάνς απέναντι στο «τριφύλλι».

Η ρεβάνς της Πέμπτης (28/8) έχει αποκτήσει διαστάσεις… τελικού για τους Τούρκους, με την UEFA να στέλνει μήνυμα επαγρύπνησης και τις δύο ομάδες να προετοιμάζονται για μια αναμέτρηση που θα κριθεί τόσο στο χορτάρι όσο και στην ένταση της εξέδρας.



