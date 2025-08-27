«Τσεκάρει» την περίπτωση του Κάσπερ Ντόλμπεργκ ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται εδώ και μέρες σε διαπραγματεύσεις με την Σπόρτινγκ Λισσαβόνας για τη μεταγραφή του Φώτη Ιωαννίδη, χωρίς ωστόσο, να έχει φτάσει ακόμη σε συμφωνία με τους Πορτογάλους για την παραχώρηση του αρχηγού του. Κάτι που δεν αποκλείεται εντούτοις να συμβεί μέσα στα επόμενα 24ωρα, εφόσον η Σπόρτινγκ φτάσει στα ποσά που έχει οριοθετήσει ο Παναθηναϊκός όσον αφορά το συνολικό ποσό μίας πιθανής μεταγραφής.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, στο «τριφύλλι» έχουν ήδη κάνει τις κινήσεις τους για να είναι έτοιμοι να καλύψουν άμεσα το κενό του Ιωαννίδη, εφόσον εντέλει πωληθεί, με έναν φορ «πρώτης γραμμής» ο οποίος θα του δώσει λύση στο γκολ και θα «γεμίσει» τη γραμμή κρούσης του «τριφυλλιού».

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως αυτή την στιγμή στις πρώτες επιλογές των «πράσινων» είναι τρεις περιπτώσεις επιθετικών. Ο ένας είναι ο Νιγηριανός Σιρίλ Ντέσερς της Ρέιντζερς, ο οποίος έχει αξιολογηθεί ήδη, «κουμπώνει» σε μεγάλο βαθμό στα αγωνιστικά «θέλω» των «πράσινων» και «παίζει» πολύ ως πιθανός αντικαταστάτης του Ιωαννίδη. Παράλληλα τα ιταλικά ΜΜΕ αναφέρουν από την Τρίτη (26/8) πως το «τριφύλλι» εξετάζει και τον 33χρονος Ιρανό, Μεχντί Ταρέμι της Ίντερ.

Την ίδια ώρα, καλά πληροφορημένες πηγές απ’ το Βέλγιο αναφέρουν πως ο Παναθηναϊκός εξετάζει πολύ σοβαρά και την περίπτωση του διεθνούς Δανού επιθετικού της Άντερλεχτ, Κάσπερ Ντόλμπεργκ.



