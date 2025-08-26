Η Πόρτο «χτυπάει την πόρτα» του Παναθηναϊκού για τον Ιωαννίδη

Ένα από τα ζητήματα που «καίνε» αυτή τη στιγμή τον Παναθηναϊκό, είναι το ποδοσφαιρικό μέλλον του Φώτη Ιωαννίδη. Ο αρχηγός του «τριφυλλιού» και η ομάδα του, βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας, και σύμφωνα με πορτογαλικά μέσα ο 25χρονος επιθετικός, τα έχει βρει σε όλα με την ομάδα που αγόρασε και τον Γιώργο Βαγιαννίδη αλλά η «πράσινη» ΠΑΕ, διέψευσε τα σενάρια.

Σύμφωνα όμως με πληροφορίες τα «λιοντάρια της Λισαβόνας» δεν παίζουν μόνοι τους, καθώς και η Πόρτο κινείται στο μεταγραφικό παζάρι για την απόκτηση επιθετικού και έχουν σημειωμένο στο μπλοκάκι του το όνομα του Ιωαννίδη. Μέχρι στιγμής η Πόρτο, δουλεύει «αθόρυβα» την μεταγραφή καθώς θέλει να αιφνιδιάσει την πορτογαλική αγορά με την προσθήκη ενός ποιοτικού ποδοσφαιριστή, μόλις πέντε ημέρες πριν κλείσει το μεταγραφικό παράθυρο της Primiera Liga.

Για την ώρα δεν έχουν βγει προς τα έξω περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά τα ποσά που θα ήταν διατεθειμένη να ρίξει στο... τραπέζι η Πόρτο, όμως τα δεδομένα και τα «θέλω» του Παναθηναϊκού για να παραχωρήσει τον αρχηγό του είναι λίγο-πολύ γνωστά στην αγορά.

Και οι «δράκοι» που επίσης παρακολουθούν καιρό τώρα τον Ιωαννίδη (κι έχει περάσει την αξιολόγηση του περίφημου τμήματος σκάουτινγκ της Πόρτο) έχουν πολύ καλή εικόνα των συζητήσεων που έχει κάνει ως τώρα η Σπόρτινγκ με τον Παναθηναϊκό και είναι σε θέση να κινηθεί ανάλογα.

Διαβάστε αναλυτικά στο Athletiko.gr