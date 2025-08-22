Παναθηναϊκός: Ρέστα για Ιωαννίδη η Σπόρτινγκ - Κλειδί η πώληση Χάρντερ για τα «Λιοντάρια»

Ο Φώτης Ιωαννίδης επιστρέφει δυναμικά στο μεταγραφικό προσκήνιο της Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Ο 25χρονος επιθετικός του Παναθηναϊκού βρίσκεται και πάλι στη λίστα των πρωταθλητών Πορτογαλίας, που τον βλέπουν ως πιθανή ενίσχυση για την κορυφή της επίθεσης.

Το ενδεχόμενο μεταγραφής για τον διεθνή φορ, ωστόσο, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την υπόθεση του Κόναρντ Χάρντερ. Ο Δανός επιθετικός δεν είναι ικανοποιημένος με τον περιορισμένο ρόλο του μετά την άφιξη του Λουίς Σουάρες και βλέπει θετικά το σενάριο αποχώρησης, με τη Ρεν να έχει ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον. Η πρώτη πρόταση των Γάλλων δεν ξεπέρασε τα 20 εκατ. ευρώ, ποσό που απορρίφθηκε, καθώς η Σπόρτινγκ επιθυμεί να εισπράξει μεταξύ 23 και 25 εκατομμυρίων.



Ioannidis back on Sporting's radar



With Harder on his way out of Alvalade, the lions are going to the market for another spearhead and it's the Greek international who was the lions' greatest desire last summer who comes into the reckoning



[🥈@abolapt] pic.twitter.com/kt8Hg533RE — Talking Sporting (@TalkingSporting) August 22, 2025

Σε περίπτωση που ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Χάρντερ, οι Πορτογάλοι αναμένεται να στραφούν άμεσα στον Ιωαννίδη. Ο Παναθηναϊκός κοστολογεί σήμερα τον παίκτη περίπου στα 22 εκατομμύρια ευρώ, ποσό χαμηλότερο σε σχέση με τα 30 εκατομμύρια που ζητούσε το καλοκαίρι του 2024, όταν η Σπόρτινγκ είχε φτάσει να προσφέρει έως και 25 εκατ. ευρώ χωρίς επιτυχία.

Η περίπτωση του Ιωαννίδη παραμένει δύσκολη, αλλά το ενδιαφέρον της Σπόρτινγκ είναι υπαρκτό και φαίνεται πως μπορεί να αναζωπυρωθεί αν ανοίξει χώρος στο ρόστερ.