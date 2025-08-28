Κλείνει στη Σπόρτινγκ ο Ιωαννίδης – Στα 25 εκατ. το deal με τον Παναθηναϊκό

Η πολυαναμενόμενη μεταγραφή του Φώτη Ιωαννίδη στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία, με τις δύο ομάδες να έχουν φτάσει σε συμφωνία. Το ποσό της μεταγραφής αναμένεται να αγγίξει τα 25 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο Παναθηναϊκός θα διατηρήσει σημαντικό ποσοστό μεταπώλησης.

Ο διεθνής επιθετικός, ο οποίος ήταν το επίκεντρο του μεταγραφικού ενδιαφέροντος καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, ετοιμάζεται να αφήσει την Ελλάδα για την Πορτογαλία, όπου θα συναντήσει τον πρώην συμπαίκτη του, Γιώργο Βαγιαννίδη. Η Σπόρτινγκ, που είχε εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον από πέρυσι, επανήλθε με μια βελτιωμένη προσφορά που ικανοποίησε πλήρως την «πράσινη» διοίκηση.

Ο 25χρονος επιθετικός, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Τουρκία με την αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αγώνα του Europa League, αναμένεται να ταξιδέψει στη Λισαβόνα το προσεχές Σαββατοκύριακο για να ολοκληρώσει τις ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

Έφοσον η μεταγραφή ολοκληρωθεί και επίσημα, θα πρόκειται για μία από τις ακριβότερες στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και την μεγαλύτερη στην ιστορία του Παναθηναϊκού.