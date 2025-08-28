Live η εκτός έδρας ρεβάνς του Παναθηναϊκού με τη Σάμσουνσπορ στα playoffs του Europa League

Ο Παναθηναϊκός δίνει το τελευταίο του παιχνίδι στα φετινά προκριματικά και βρίσκεται στη Τουρκία, όπου αντιμετωπίζει τη Σάμσουνσπορ για τα playoffs του Europa League. Οι «πράσινοι» ταξίδεψαν στη Σαμψούντα με το υπέρ τους 2-1 της πρώτης αναμέτρησης στο ΟΑΚΑ και θέλουν να πάρουν την πρόκριση στη League Phase της 2ης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης της UEFA.

Η εντεκάδα του Ρουί Βιτόρια

Παναθηναϊκός: Νταγκόφσκι, Κώτσιρας, Τουμπά, Πάλμερ Μπράουν, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν, Μπακασέτας, Τζούριτσιτς, Τετέ, Ιωαννίδης.

Παρακολουθήστε λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη της αναμέτρησης μέσω του Athletiko.gr