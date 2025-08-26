Ρενάτο Σάντσες και Αντονί Μαρσιάλ: Η πτώση δυο αστεριών του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου

Ο Ρενάτο Σάντσες, ντύθηκε και επίσημα στα «πράσινα» με τον Παναθηναϊκό να ανακοινώνει και επίσημα την απόκτηση του 28χρονου Πορτογάλου, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για ένα χρόνο με το «τριφύλλι», με την Παρι Σεν Ζερμέν να τον παραχωρεί ως δανεικό.

Αν μη τι άλλο πρόκειται για μια τεράστια μεταγραφή με τον Ρενάτο να αποτελεί ένα από τα πιο ανερχόμενα ταλέντα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου την περασμένη δεκαετία. Τι κοινό μπορεί να έχουν όμως ο Ρενάτο Σάντσες και ο Αντονί Μαρσιάλ της ΑΕΚ; Οι δυο ποδοσφαιριστές εκτός από το ότι έχουν αγωνιστεί σε ευρωπαϊκά «μεγαθήρια» και αυτή τη στιγμή αγωνίζονται στην Ελλάδα, έχουν κατακτήσει και τον τίτλο του European Golden Boy ως έφηβοι.

Συγκεκριμένα ο Αντονί Μαρσιάλ, κατέκτησε το βραβείο το 2015 σε ηλικία 19 ετών αλλά η εξέλιξη της καριέρας του δεν ήταν αυτή που όλοι θα περίμεναν, με αποτέλεσμα να μείνει πέρυσι το καλοκαίρι εκτός ομάδας από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και να ντύνεται στα «κιτρινόμαυρα» για λογαριασμό της ΑΕΚ.

Παρόμοια ήταν και η πορεία του Ρενάτο Σάντσες, με τον πορτογάλο σταρ να κατακτά και εκείνος το βραβείο σε ηλικία 19 ετών το 2016, όταν και διέπρεπε με τη φανέλα της Μπενφίκα. Οι συνεχόμενοι τραυματισμοί αποδείχθηκαν καθοριστικότατοι για τον Ρενάτο, ο οποίος στα 28 του χρόνια, βρίσκεται αντιμέτωπος με μια νέα πρόκληση στην καριέρα του, αυτή τη φορά στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού.