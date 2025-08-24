Ρενάτο Σάντσες: Πέντε άγνωστες ιστορίες για το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού

Ο Ρενάτο Σάντσες έφτασε το βράδυ της Παρασκευής στην Αθήνα κι αφού πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και τα εργομετρικά τεστ καθ' όλη την διάρκεια του Σαββάτου, έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους με τον Παναθηναϊκό, ερχόμενος ως δανεικός από την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Παρί Σεν Ζερμέν.



Η «πράσινη» ΠΑΕ ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου Πορτογάλου μεσοεπιθετικού με ένα τρομερό βίντεο, στο οποίο φαίνεται ο Ρενάτο Σάντσες να παίζει Playstation με την ομάδα του Παναθηναϊκού, να σκοράρει και να πανηγυρίζει με τον γνωστό του τρόπο.

Η καριέρα του είναι λίγο εώς πολύ... γνωστή. Πάμε να δούμε πέντε ιστορίες για το νέο μεταγραφικό απόκτημα του «τριφυλλιού» που οι περισσότεροι δεν γνώριζαν.

Η «μάχη» που ο Μουρίνιο δεν πρόλαβε να δώσει

Το 2016, η Μπάγερν Μονάχου έκανε δικό της τον Ρενάτο Σάντσες σε μία μεταγραφή που επρόκειτο να αλλάξει τα δεδομένα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Παρόλα αυτά, τα βλέμματα που συγκεντρώνει ένας τόσο ταλαντούχος ποδοσφαιριστής είναι αμέτρητα και λαμβάνει την προσοχή ομάδων, που έχουν σκοπό να κάνουν ότι περνά από το χέρι τους για να φτάσουν στην κορυφή. Τότε, τέτοιου είδους φιλοδοξίες είχε και πανίσχυρη-πάμπλουτη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που ελάχιστα μετά την μεταγραφή του Σάντσες στην Μπάγερν, προσέλαβε τον Ζοσέ Μουρίνιο.

Εκείνος, αποκάλυψε μετά την επισημοποίηση της συνεργασίας του με το αγγλικό κλαμπ πως συζητούσε προσωπικά με τον Ρενάτο, θέλοντας να τον κάνει βασικό στέλεχος του νέου συνόλου που θα διεύθυνε. Παρόλα αυτά, πάτησε στην Αγγλία λίγο αργότερα από ότι έπρεπε και στην «μάχη» για την υπογραφή του αθλητή δεν πρόλαβε να μπει ποτέ.

Το λάθος στην νοσοκομειακή κάρτα

Όταν ο Ρενάτο Σάντσες διένυε το 18ο έτος της ζωής του, «φούντωσε» μία φήμη γύρω από το όνομά του, η οποία ανέφερε πως η ημερομηνία γέννησης που έχει δηλώσει ήταν ψευδής. Μετά από αρκετό... ψάξιμο και μεγάλη έκταση που πήρε το θέμα, η εφημερίδα «Diário de Notícias» έδωσε φως στην υπόθεση και έλυσε το μυστήριο.

Δημοσιεύοντας το νοσοκομειακό έγγραφο (την κάρτα εισαγωγής της μητέρας) από το Hospital Amadora-Sintra, όπου αναγράφονταν με ακρίβεια όλα τα στοιχεία της ημερομηνίας γέννησης του Σάντσες, η κάθε αμφισβήτηση «έσβησε». Οι Πορτογάλοι διέρρευσαν τα πάντα, κυκλώνοντας το θέμα και βγάζοντας ασπροπρόσωπο τον ποδοσφαιριστή. Βάρος, ακριβής ημερομηνία και ώρας γέννησης (18 Αυγούστου 1997, 15:25), ταυτοποίηση γονέων και γενικότερα οτιδήποτε σχετιζόταν με την υπόθεση, βρισκόταν στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας.

Ο λόγος του... μπερδέματος, ήταν ο εξής: Δεν υπήρξε «πλαστή» ημερομηνία. Η καταχώριση στο ληξιαρχείο έγινε το 2002, όταν ο πατέρας του Ρενάτο επέστρεψε από τη Γαλλία και ο μικρός βαφτίστηκε. Ως τότε, οι γονείς ήταν χωρισμένοι και αυτό καθυστέρησε τη διαδικασία. Γεννήθηκε το ’97, απλώς καταχωρίστηκε επίσημα λίγα χρόνια μετά — κάτι που συνέβαινε τότε σε κάποιες περιπτώσεις στην Πορτογαλία.

Ορισμένα αγαθά δεν έχουν για όλους την ίδια αξία

Δεν αντιλαμβανόμαστε όλοι με τον ίδιο τρόπο τα αγαθά που μας προσφέρονται στη ζωή και κατά κύριο λόγο δεν είναι όλα δεδομένα για όλους! Ο Ρενάτο Σάντσες δεν ξεκίνησε την πορεία του στα μεγάλα σαλόνια, όπως είχαν την τύχη να το κάνουν ορισμένοι αθλητές αυτής της εποχής.

Όταν η Μπενφίκα τον απέκτησε, αγωνιζόταν στην τοπική ομάδα Águias da Musgueira. Εκεί, ο 8χρονος τότε Σάντσες μάγευε με το ταλέντο του και είχε καταστίσει σαφές πως άνηκε στο κορυφαίο επίπεδο. Οι Ίβηρες για να τον αποκτήσουν, έπρεπε προφανώς να προσφέρουν κάποιο αντίτιμο στην ομάδα που ανήκαν τα δικαιώματά του. Πέρα από τα χρήματα που ήταν το προφανές, το αξίωμα της ομάδας του Σάντσες ήταν να λάβει από την Μπενφίκα 25 ποδοσφαιρικές μπάλες.

Όπως καταλαβαίνετε, θεωρούνταν τότε ζωτικής σημασίας αυτές οι 25 μπάλες για την ταλαιπωρημένη τοπική ομάδα και ο σύλλογος που όριζε τα πάντα στην Πορτογαλία, δεν είχε προφανώς κανένα πρόβλημα να τις προσφέρει.

Το παρατσούκλι της αγαπημένης του γιαγιάς

Σε μικρή ηλικία ακόμα, η αγαπημένη γιαγιά του Ρενάτο Σάντσες, του είχε απίστευτη αδυναμία και ο κόσμος της περιστρεφόταν γύρω από τον ίδιο. Περνώντας πολύ χρόνο στο πλάι του, η ηλικιωμένη γυναίκα φρόντισε να του βγάλει και ορισμένα παρατσούκλια, ώστε η συνύπαρξή τους να αποκτήσει μία πιο διασκεδαστική νότα.

Πέρα από Ρενάτο (το προφανές δηλαδή), η γιαγιά του τον αποκαλούσε και «Bulo». Στα πορτογαλικά, αυτό σημαίνει «πανούργος» ή «κόλπος με καρδιά». Σύμφωνα με την ίδια, το παρατσούκλι αυτό ταίριαζε «γάντι» στη ριζική του παιδεία από τις φτωχές γειτονιές της Λισαβόνας και στην παιχνιδιάρικη, τολμηρή του φύση.

Μία στιγμή απροσεξίας τον «σημάδεψε» και στην Αγγλία

Όταν πήγε δανεικός από τη Μπάγερν στη Σουόνσι (2017–18), ο Ρενάτο Σάντσες δεν κατάφερε να προσαρμοστεί στην Premier League και η χρονιά του θεωρήθηκε αποτυχία. Το πιο χαρακτηριστικό περιστατικό ήταν σε ένα ματς με την Τσέλσι, όπου πήρε την μπάλα και… την έδωσε κατά λάθος σε μια διαφημιστική πινακίδα που έγραφε «Carabao». Οι Άγγλοι σχολιαστές έμειναν άφωνοι και το περιστατικό έγινε viral.

Από τότε, το «Carabao pass» έγινε αστείο στη Βρετανία και θεωρείται ίσως η πιο χαρακτηριστική στιγμή της θητείας του στη Σουόνσι.