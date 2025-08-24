Πόσο κοστίζει η πανάκριβη συλλογή αυτοκινήτων του Ρενάτο Σάντσες

Ο Ρενάτο Σάντσες προσγειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (22/8) στην Αθήνα, ώστε να ολοκληρωθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες και από εδώ και στο εξής να αποτελέσει το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού.



Ο Πορτογάλος χαφ κατά την έξοδό του από την πύλη του «Ελευθέριος Βενιζέλος,», μίλησε στους δημοσιογράφους, ενώ εντύπωση έκανε μια... στιλιστική επιλογή του.



Ο Σάντσες είχε μαζί του μια πράσινη πανάκριβη τσάντα, στα χρώματα της νέας του ομάδας. Έδειξε να έχει μπει δηλαδή από νωρίς στο... κλίμα της Αθήνας! Την τσάντα κουβαλούσε ο άνθρωπος που τον συνόδευε, ενώ και ο παίκτης είχε στην πλάτη του ένα σακίδιο, ίδιας απόχρωσης!



Ο Σάντσες εμφανίστηκε φουλ γυμνασμένος στις εξετάσεις, απόρροια και του γεγονότος πως όλο το καλοκαίρι γυμναζόταν μόνος του για να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση, γνωρίζοντας πως δε θα συνεχίσει την καριέρα του στην Παρί Σεν Ζερμέν. Και αναζητώντας την επόμενη ομάδα της καριέρας του. Πλέον ετοιμάζεται για τις υποχρεώσεις με τη νέα του ομάδα, τον Παναθηναϊκό.



Ο 28χρονος Ίβηρας έχει εξασφαλίσει ιδιαίτερα προσοδοφόρα συμβόλαια, τα οποία του απέφεραν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Ένα σημαντικό μέρος αυτών των χρημάτων το έχει επενδύσει στην απόκτηση εντυπωσιακών αυτοκινήτων, που συνδυάζουν πολυτέλεια με εκρηκτικές επιδόσεις.



Διαβάστε περισσότερα για τη συλλογή του Σάντσες στο Athletiko.gr