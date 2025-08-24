Νασιμέντο: Όταν τα «φώτα» θα πέφτουν μακριά, θα είναι το «κλειδί» για να σπάνε... τα ελληνικά τείχη

Το ανελέητο σφυροκόπημα του Ολυμπιακoύ, με τα ποσοστά κατοχής μπάλας, να ξεπερνούν το 70%, στο άδειο -λόγω τιμωρίας- «Γ. Καραϊσκάκης», έφερε αποτέλεσμα στα τέσσερα τελευταία λεπτά του αγώνα! Ο Τούρκος Γιαζίτζι που είχε μπει στο ματς ως αλλαγή, έλυσε το… Γόρδιο δεσμό στο 90+3’ με φωτοβολίδα εκτός περιοχής, για να βάλει το κερασάκι στην τούρτα ο Ελ Καμπί στο 90+7’, έπειτα από ασίστ του Νασιμέντο (2-0).



Και μπορεί οι «προβολείς», έστω και δικαιολογημένα, να έπεσαν στην μεγάλη επιστροφή του Τούρκου και το εντυπωσιακό του γκολ, ωστόσο, πολύ μακριά από τα φώτα, ο Νασιμέντο έδειξε για ακόμη ένα παιχνίδι τον λόγο που αποκτήθηκε.

Το ελληνικό πρωτάθλημα χρειάζεται Νασιμέντο για το «μπλόκο»

Eurokinissi

Πολλές ομάδες θα αντιμετωπίσουν τον Ολυμπιακό με μια αμυντική φιλοσοφία. Και είναι απολύτως λογικό να προσπαθούν να πάρουν όσα μπορούν, με την ποιότητα των «ερυθρόλευκων» να είναι σαφώς μεγαλύτερη. Πρακτικά, αυτό σημαίνει πως η ομάδα του Μεντιλίμπαρ θα πρέπει να βρει τρόπους να διασπάσει τις καλά οργανωμένες άμυνες και το «μπλόκο» που θα στήσουν στο δικό τους μισό γήπεδο.

Εκεί, χρειάζονται παίκτες όπως ο Νασιμέντο που θα μπορούν να... σπάσουν το τείχος με μια καλή κάθετη, με μια έξυπνη πάσα στην πλάτη της άμυνας. Ο Πορτογάλος διαθέτει αυτή την ικανότητα και από τα δικά του πόδια ήρθε το γκολ του Ελ Καμπί για το 2-0.

Το απίθανο 90% και οι μονομαχίες που κέρδισε

Απέναντι στον Αστέρα ΑΚΤΟR, ο Νασιμέντο είχε 90% επιτυχημένες πάσες (19/21), 1 ασίστ και 3/3 κερδισμένες μονομαχίες. Όλα αυτά όντας η αλλαγή του Έσε και μπαίνοντας να συνεισφέρει στο 75ο λεπτό. Μεγάλη υπόθεση να... προλαβαίνεις να γίνεις κομβικός σε λίγα λεπτά συμμετοχής.

Το heat map του Πορτογάλου, αποδεικνύει πως πρόκειται για ένα παίκτη που έχει ελευθερία κινήσεων στο χώρο, γυρίζει για να μαρκάρει τον παίκτη του, ενώ δεν διστάζει να πατήσει και στην μεγάλη περιοχή, αν αυτό χρειαστεί.