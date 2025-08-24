Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Αυτός είναι ο σταρ που την πρόδωσε - Οι μυστικές συναντήσεις με άλλη ομάδα

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ονειρεύεται μια ήσυχη σεζόν, κάτι που δεν θυμάται πλέον στο «Ολντ Τράφορντ». Σε μια προσπάθεια να αλλάξει το αρνητικό κλίμα των τελευταίων ετών, ο Ρούμπεν Αμορίμ έχει την ελευθερία να αποφασίσει ποιους παίκτες θα κρατήσει και ποιους θα αφήσει εκτός. Ηδη πάντως οι επιθυμίες για μεταγραφές έγιναν πραγματικότητα, με τις αποκτήσεις των Σέσκο, Μπέουμο, Κούνια και Ντιέγκο Λεόν.



Ένα πρότζεκτ που επικεντρώνεται στον Μπρούνο Φερνάντες, τον καλύτερο παίκτη της ομάδας, αλλά αυτό θα μπορούσε να είχε συμβεί. . Στην Αγγλία έχουν κυκλοφορήσει πληροφορίες για ιδιωτικές συναντήσεις του αρχηγού με άλλο σύλλογο, πιθανόν λόγω κάποιου κορεσμού από το να τραβάει μόνος του το «κουπί» και να είναι ένας από τους λίγους που ανταποκρίνεται.



Δεν πρόκειται για συμμετοχή σε ευρωπαϊκή ομάδα, αλλά για το ενδεχόμενο μετακίνησης στη Σαουδική Αραβία, καθώς οι συζητήσεις έγιναν με την Αλ Ιτιχάντ, μετά την πρόταση που είχε δεχθεί νωρίτερα το καλοκαίρι από την Αλ Χιλάλ και την εντυπωσιακή προσφορά των 230 εκατ. ευρώ ετησίως. Ο Πορτογάλος είπε «όχι», θέλοντας να συνεχίσει στην Ευρώπη, αλλά σύμφωνα με την «Sun», η προοπτική να παίξει με παίκτες όπως ο Καρίμ Μπενζεμά ή ο Ενκολό Καντέ του φάνηκε δελεαστική.



Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει συμφωνία. Φαίνεται πως η πρόταση στον Μπρούνο περιλαμβάνει συμβόλαιο σχεδόν 40 εκατ. ευρώ ανά σεζόν με τον ίδιο να περιμένει να δει τις εξελίξεις. Κανείς στο «Όλντ Τράφορντ» δεν θέλει να ακούσει για πιθανή αποχώρηση του Μπρούνο Φερνάντες, του κορυφαίου παίκτη της ομάδας, και ελπίζουν ότι η μεταγραφή δεν θα προχωρήσει.