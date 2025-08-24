Ο λόγος που ο Κριστιάνο Ρονάλντο πλήρωσε για μία εβδομάδα σε υπάλληλο του 1,1 εκατ. δολάρια

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αγωνίζεται στην Αλ Νασρ από το 2023, αφότου εντάχθηκε στην ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, μετά το τέλος της δεύτερης θητείας του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Πορτογάλος αστέρας έχει πέντε Χρυσές Μπάλες στο ενεργητικό του, έπειτα από μια καριέρα που τον έχει καθιερώσει ως έναν από τους σπουδαιότερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών.



Πριν επιστρέψει στην δράση για τη φετινή σεζόν, ο άλλοτε αστέρας της Ρεάλ απήλαυσε τις καλοκαιρινές του διακοπές μαζί με την οικογένειά του, πάνω σε ένα υπερπολυτελές γιοτ με όλες τις ανέσεις.



Η σεφ Μάρτα Γκαρθία Μπου, γνωστή ως «Μπούκι» κατάγεται από την Ισπανία, σπούδασε Βιομηχανική Μηχανική και είναι σύμβουλος της Deloitte, σύμφωνα με το LinkedIn της, αν και η κύρια δραστηριότητά της είναι στο διαδίκτυο και στην κουζίνα.



Εγινε γνωστή στα social media, όπου έχει σχεδόν μισό εκατομμύριο ακόλουθους στο TikTok ή σχεδόν 400,000 στο Instagram. Το περιεχόμενό της, την έκανε να κερδίσει την εμπιστοσύνη του τραγουδιστή των Καναρίων Νήσων, Quevedo, όπως σχολίασε η ίδια σε ένα βίντεο που ήδη ξεπερνά τα τέσσερα εκατομμύρια views.



Τώρα είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο που απήλαυσε τις υπηρεσίες της. Η σύντροφος του Πορτογάλου αστέρα, Χεορχίνα Ροντρίγκες επικοινώνησε πριν από μερικές εβδομάδες μέσω Instagram, με τη νεαρή Ισπανίδα προκειμένου να γίνει η προσωρινή προσωπικού σεφ της οικογένειας, όπως αποκάλυψε η ίδια.

Διαβάστε περισσότερα στο Athletiko.gr