Από τον Κριστιάνο Ρονάλντο μέχρι τη Μεγάλη Γοργόνα: Τα «αμφιλεγόμενα» αγάλματα που εξαφανίστηκαν

Έχει ύψος 13 πόδια, καμπύλες από γρανίτη και απροκάλυπτο ντεκολτέ, αλλά σύντομα θα εξαφανιστεί.

Το άγαλμα της Μεγάλης Γοργόνας της Δανίας, που παρουσιάστηκε το 2006 ως τολμηρό, μοντέρνο αντίβαρο στην εμβληματική Μικρή Γοργόνα της Κοπεγχάγης, που δημιουργήθηκε από τον Edvard Eriksen, πρόκειται να απομακρυνθεί από τη δημόσια θέα μετά από χρόνια υπό το σύννεφο της δημόσιας αποδοκιμασίας.

Οι επικριτές την έχουν χαρακτηρίσει εδώ και καιρό «άσχημη και πορνογραφική» και η υπερβολική της μορφή έχει κατηγορηθεί ότι ευτελίζει αντί να εξυμνεί τη γυναικεία ομορφιά.

Το 2018 μεταφέρθηκε αθόρυβα από την προκυμαία της Κοπεγχάγης στο οχυρό Dragør, αρκετά χιλιόμετρα νότια, σε κάτι που έμοιαζε ύποπτα με εξορία.

Τώρα, ο οργανισμός της Δανίας για τα παλάτια και τον πολιτισμό λέει ότι θα απομακρυνθεί εντελώς, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι δεν ταιριάζει με την πολιτιστική κληρονομιά του οχυρού που χρονολογείται εδώ και έναν αιώνα.

Philip Jepsen/mermaidsofearth.com

Δεν είναι μόνο η γοργόνα

Όμως δεν είναι μόνη της. Σε όλο τον κόσμο, αγάλματα που κάποτε εξυμνήθηκαν έχουν βρεθεί αντιμέτωπα με την απομάκρυνση, καθώς κρίθηκαν πολύ άσχημα, πολύ προσβλητικά ή πολύ πολιτικά τοξικά για να παραμείνουν στις βάσεις τους.

Για παράδειγμα, το άγαλμα του δουλεμπόρου του 17ου αιώνα Έντουαρντ Κόλστον στο Μπρίστολ - ενός ανθρώπου που ήταν υπεύθυνος για την επίβλεψη της μεταφοράς περίπου 84.000 Αφρικανών στη δουλεία. Το 2020, το χάλκινο ομοίωμά του γνώρισε μια δραματική και ευρέως προβεβλημένη μοίρα: εξαγριωμένοι διαδηλωτές το τράβηξαν από το βάθρο του κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων του Black Lives Matter και το κύλησαν στους δρόμους, προτού το πετάξουν στο λιμάνι, εκεί όπου κάποτε είχαν ελλιμενιστεί τα πλοία του δουλεμπορίου.

Η πράξη αυτή προκάλεσε μια εθνική αναμέτρηση σχετικά με το ποιος αξίζει μια θέση στη δημόσια μνήμη της Βρετανίας και ποιος είναι ο ρόλος των αγαλμάτων σε αυτή την ιστορία.

Το Docklands του Λονδίνου ακολούθησε σύντομα αφαιρώντας μέσα σε λίγες ημέρες ένα άγαλμα του Robert Milligan, ενός άλλου δουλεμπόρου.

Πέρα από τη Βρετανία, η Αμβέρσα κατέβασε ένα άγαλμα του βασιλιά Λεοπόλδου Β' το 2020. Την επόμενη χρονιά, η Ισπανία απομάκρυνε το τελευταίο δημόσιο άγαλμα του φασίστα δικτάτορα Φρανσίσκο Φράνκο στο πλαίσιο του νόμου περί ιστορικής μνήμης.

Στην Πολωνία, ήταν το σκάνδαλο, όχι η ιστορία, που έριξε το άγαλμα του ρωμαιοκαθολικού ιερέα πατέρα Henryk Jankowski στο Γκντανσκ μετά από καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου. Οι διαδηλωτές έδεσαν σχοινιά γύρω του και το έριξαν μόνοι τους.

Απομακρύνσεις λόγω... αισθητικής

Αλλά δεν είναι όλες οι μετακινήσεις βαρυσήμαντες ιστορικές, σκανδαλώδεις απολογισμοί. Μερικές φορές, είναι απλά... ακραίες περιπτώσεις που, για να το θέσουμε ευγενικά, είναι αισθητικά αμφισβητούμενες.

Στη Μαδέιρα της Πορτογαλίας, μια πολύ αμφισβητήσιμη χάλκινη προτομή του Κριστιάνο Ρονάλντο, προκάλεσε χλευασμό για τη μη κολακευτική ομοιότητά της με τον θρύλο του ποδοσφαίρου. Όπως ήταν φυσικό, μέσα σε ένα χρόνο είχε αντικατασταθεί από μια πιο φωτογενή εκδοχή της.

Πηγή: IMAGO

Στη συνέχεια, υπάρχουν αγάλματα που εξαφανίζονται κάτω από πιο άτακτες, μυστηριώδεις συνθήκες...

Νωρίτερα φέτος, ένα χάλκινο άγαλμα της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ, που είχε αποκαλυφθεί στη σλοβενική γενέτειρά της, τη Σεβνίκα, το 2020, πριονίστηκε στους αστραγάλους και εξαφανίστηκε μέσα στη νύχτα.

Και δεν είναι μόνο οι ανθρώπινες μορφές που κινδυνεύουν... Δύο μεθυσμένοι άνδρες στην Αγγλία καταδικάστηκαν σε κοινωνική εργασία και τους επιβλήθηκε πρόστιμο αφού έσκισαν στη μέση και έκλεψαν ένα άγαλμα του αρκούδου Paddington νωρίτερα φέτος.

Η μοίρα αυτών των αγαλμάτων - είτε ανατράπηκαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας, είτε μεταφέρθηκαν αθόρυβα, είτε εκλάπησαν μέσα στη νύχτα - αποκαλύπτει ότι τα δημόσια μνημεία δεν είναι καθόλου μόνιμα. Αντανακλούν τις αξίες και τις προτεραιότητες της κοινωνίας και μας αναγκάζουν να αναρωτηθούμε: Ποιες ιστορίες θέλουμε να τιμήσουμε και ποιες είμαστε έτοιμοι να αμφισβητήσουμε;