Έκλεψαν το άγαλμα «Η Γυναίκα του Λαού» στη Νίκαια - Θλίψη και θυμός

Με βαθιά θλίψη και αγανάκτηση ο Δήμος Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη ανακοίνωσε ότι τα ξημερώματα της Πέμπτης 21 Αυγούστου, εκλάπη το ορειχάλκινο άγαλμα «Η Γυναίκα του Λαού» του αείμνηστου γλύπτη Γιάννη Παππά, το οποίο είχε τοποθετηθεί στην πλατεία Παιδικής Στέγης το 2016.

Τον Δήμο ενημέρωσε δημότισσα που είχε βγάλει το σκυλί της βόλτα και η κινητοποίηση ήταν άμεση από την Αστυνομική Διεύθυνση Πειραιά και το Αστυνομικό Τμήμα Νίκαιας που προχώρησαν σε έρευνα στον χώρο και έχουν ήδη συγκεντρώσει υλικό από κάμερες καταστημάτων της περιοχής. Ο Δήμος κατέθεσε μήνυση κατ’ αγνώστων.

Δήμος Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη

Ο δήμαρχος Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη, Κωνσταντίνος Μαραγκάκης, δήλωσε:



«Η κλοπή του αγάλματος δεν είναι απλώς μια εγκληματική πράξη απέναντι στη δημόσια περιουσία. Είναι προσβολή απέναντι στην ιστορική μνήμη και στη συλλογική ταυτότητα της πόλης μας. Θέλω να ευχαριστήσω την Αστυνομική Διεύθυνση Πειραιά και το Αστυνομικό Τμήμα Νίκαιας για την άμεση κινητοποίησή τους. Έχουμε ήδη προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές ώστε το άγαλμα να επιστρέψει στη θέση του. Η πόλη μας δεν θα επιτρέψει να χαθεί ούτε ένα κομμάτι από την ιστορία της».

«Η Γυναίκα του Λαού» αποτελεί έργο της δεκαετίας του ’70, η τρίτη χύτευση του οποίου δόθηκε από τον γιο του καλλιτέχνη, Αλέκο Παππά, στον Δήμο Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη.



Ανήκει στα έργα που εισάγουν στο όψιμο ύφος του γλύπτη. Απεικονίζει μια μικρόσωμη ηλικιωμένη γυναίκα, με το φορτίο του μόχθου αποτυπωμένο στην έκφραση και τη στάση της.

Ποιος ήταν ο Γιάννης Παππάς

Ο Γιάννης Παππάς υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ανθρωποκεντρικής γλυπτικής στην ελληνική τέχνη του 20ου αιώνα. Μνημεία και ανδριάντες του έχουν τοποθετηθεί στην Αθήνα (Βουλή, Πάρκο Ελευθερίας, κ.ά.), τη Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο και άλλες ελληνικές πόλεις. Ιδιαίτερη υπήρξε η συμβολή του στο δύσκολο γλυπτικό εγχείρημα του έφιππου ανδριάντα, με εξαιρετικά έργα όπως ο Μέγας Αλέξανδρος και ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος (παραλία Παλαιού Φαλήρου).