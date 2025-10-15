Γιατί διχάζει το άγαλμα του «μικρομεσαίου» Προμηθέα στο Πεδίον του Άρεως - Χαμός στα social media

«Ανάμικτες» είναι οι εντυπώσεις που έχει προκαλέσει στους Αθηναίους και τους χρήστες των social media, το άγαλμα-σύμβολο για τους μικρομεσαίους που παριστάνει τον Προμηθέα και αποκαλύφθηκε στο Πεδίον του Άρεως την Δευτέρα (13/10).

Το έργο φιλοτέχνησε η γλύπτρια Αγγέλικα Κοροβέση και τοποθετήθηκε στη συμβολή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με τη Μαυρομματαίων, ακριβώς μπροστά στο πολυσύχναστο πάρκο της Αθήνας.

Η δημιουργία του αγάλματος παραγγέλθηκε και χρηματοδοτήθηκε από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, με αφορμή τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του, το οποίο οργάνωσε μία λαμπρή τελετή αποκαλυπτηρίων την Δευτέρα, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα.

Φωτό: ΜΠΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ/EUROKINISSI

«Για εμάς, ο επαγγελματίας είναι ένας σύγχρονος Προμηθέας. Ένας Τιτάνας που συμβολίζει την αγάπη για τον άνθρωπο, την πίστη στη δύναμή του και την αδιάκοπη επιθυμία για πρόοδο», δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΕΑ, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ωστόσο μεγάλος αριθμός χρηστών στα social media φαίνεται να μην συμμερίζεται τον ίδιο ενθουσιασμό για το έργο Τέχνης αυτό.

Φωτό: ΜΠΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ/EUROKINISSI

Το άγαλμα του Προμηθέα έχει προκαλέσει τις τελευταίες μέρες έναν μικρό «σεισμό» στο διαδίκτυο, με πολλούς να το χαρακτηρίζουν κιτς και να ανεβάζουν χιουμοριστικές αναρτήσεις ενώ υπάρχουν και κάποιοι που υπερασπίζονται το έργο και το νόημά του.

«Πιο άσχημο άγαλμα δεν έχω ξαναδεί. Προμηθέας καρακίτς αλά The Statue of Liberty προς τιμήν των μικρομεσαίων...», γράφει ένας χρήστης, ενώ άλλος σημειώνει: «Άγαλμα προς τιμήν του μικρού επιχειρηματία στο Πεδίο του Άρεως, δείτε το πριν το βάψουν με σπρέι τα ορκς. Υπέροχη ιδέα στο πίσω μέρος να αναγράφονται ολα τα επαγγέλματα».

Δείτε ορισμένες χαρακτηριστικές αναρτήσεις