Ο Χατζηθεοδοσίου, ο Χαρδαλιάς και το... άγαλμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Συμπληρώνονται 100 χρόνια από την ίδρυση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και ο πρόεδρός του, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, αποφάσισε να στήσει... μνημείο για τους μικρομεσαίους και να κάνει αποκαλυπτήρια. Μνημείο από επιμελητήριο; Κάτι δεν ταιριάζει. Εκτός αν το μνημείο είναι απλώς το σκηνικό για κάτι μεγαλύτερο.

Γιατί εδώ στην Ελλάδα οι τελετές με μνημεία, αποκαλυπτήρια, αγάλματα κτλ δεν έχει πάει πολύ καλά τα τελευταία χρόνια.



Η πραγματική είδηση δεν είναι η επέτειος. Είναι η διεύθυνση. Όχι στο Πεδίον του Άρεως, αλλά δίπλα του. Γιατί; Γιατί εντός θα χρειαζόταν την έγκριση του «γαλάζιου» περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά. Εκτός, αρκεί η άδεια του «πράσινου» δημάρχου Χάρη Δούκα. Έξυπνο ή μεθοδευμένο; Όπως και να το δει κανείς, τέτοιες κινήσεις δεν γίνονται τυχαία.



Και το ερώτημα μπαίνει ευθέως: μήπως ο κ. Χατζηθεοδοσίου δεν στήνει απλώς ένα μνημείο, αλλά στήνει και το προεκλογικό του προφίλ; Διότι στην Ελλάδα τα αποκαλυπτήρια δεν είναι ποτέ αθώα. Κι όταν τα κάνει ένας πρόεδρος επιμελητηρίου, συνήθως σημαίνει ότι κοιτάει παραπέρα. Σε δήμους, σε περιφέρειες, σε νέες πολιτικές πίστες.



Ο Προμηθέας –σύμβολο του Επιμελητηρίου– θα κοιτά κατάματα τον έφιππο βασιλιά Κωνσταντίνο. Τυχαία η σκηνοθεσία; Δύσκολο να το πιστέψει κανείς. Μάλλον η φλόγα που κρατά ο Προμηθέας δεν είναι μόνο για τους μικρομεσαίους, αλλά και για τις πολιτικές φιλοδοξίες του κ. Χατζηθεοδοσίου που πρόσφατα αποκάλυψε ότι σκέφτεται την περιφέρεια Αττικής - και προς Θεού - πάντα χωρίς... κομματικές ταμπέλες.