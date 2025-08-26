Από τις ΗΠΑ στην Πορτογαλία: Η 31χρονη Kaitlin δουλεύει 20 ώρες την εβδομάδα και κερδίζει 6.000 ευρώ

Πριν από 10 χρόνια η ζωή της Kaitlin Wichmann μπορεί να φάνταζε υπέροχη. Γεννημένη στο Κάνσας, είχε μόλις αποφοιτήσει από το κολλέγιο, ζούσε στο Λος Άντζελες και είχε δουλειά στον τομέα του Μάρκετινγκ, με το γραφείο της να έχει μοναδική θέα στον ωκεανό.

Αλλά δεν ήταν ευτυχισμένη... «Κάθε μέρα πήγαινα στη δουλειά, πάρκαρα στο ίδιο σημείο, καθόμουν στο ίδιο γραφείο, κοίταζα τον ίδιο τοίχο και σκεφτόμουν: «Πρέπει να υπάρχει κάτι περισσότερο στη ζωή από αυτό»», λέει η Wichmann, που σήμερα είναι 31 ετών, στο CNBC Make It.

Αυτό ήταν το «ξυπνητήρι» που την έβγαλε από την μονοτονία και την οδήγησε μακριά από το Λος Άντζελες και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και έφτασε μακριά, μέχρι την Πορτογαλία. Τώρα οι μέρες της είναι πολύ διαφορετικές. Ζει στη Λισαβόνα και είναι ελεύθερη επαγγελματίας στον τομέα του ψηφιακού μάρκετινγκ, βοηθώντας τόσο Αμερικανούς όσο και Πορτογάλους με τις διαδικτυακές τους διαφημίσεις.

Μάλιστα, έφτασε να κερδίζει περίπου 7.000 δολάρια τον μήνα, αν και το εισόδημά της μπορεί να κυμαίνεται από 2.400 έως 12.000 δολάρια σε ένα μήνα. Λέει ότι σήμερα κερδίζει περισσότερα ως ελεύθερη επαγγελματίας από ό,τι όταν δούλευε για μια εταιρεία στο Λος Άντζελες.

Περνάει τον ελεύθερο χρόνο της παίζοντας τένις και padel, παρακολουθώντας μαθήματα πορτογαλικών, πηγαίνοντας στην παραλία και ταξιδεύοντας. «Σίγουρα νιώθω πιο ευτυχισμένη και πιο ήρεμη εδώ», λέει η Wichmann.

Η απόφαση να αφήσει τις ΗΠΑ

Το ενδιαφέρον της Wichmann για τη ζωή στο εξωτερικό ξεκίνησε όταν ήταν νεότερη. Μεγάλωσε στο Μανχάταν του Κάνσας με τους γονείς της και τα τρία αδέλφια της, και η οικογένειά της φιλοξενούσε συχνά διεθνείς φοιτητές ανταλλαγής. Όταν η Wichmann έγινε 18 ετών, ταξίδεψε για πρώτη φορά στο εξωτερικό και έμεινε με πρώην φοιτητές ανταλλαγής στην Ευρώπη.

Μετακόμισε στο Λος Άντζελες για να σπουδάσει στο πανεπιστήμιο και ξεκίνησε την καριέρα της εκεί, μέχρι που συνειδητοποίησε ότι δεν ήθελε καθόλου να εργάζεται από τις 9 έως τις 5.

«Όταν δουλεύεις τόσο πολύ, απλά δεν το απολαμβάνεις», λέει. «Και συνειδητοποίησα ότι αν ήθελα να κάνω το άλμα και να αφήσω μια πλήρη απασχόληση, δεν θα μπορούσα να το κάνω στο Λος Άντζελες».

Η Wichmann άρχισε να αναλαμβάνει freelance εργασίες μάρκετινγκ ενώ εργαζόταν full-time σε μια εταιρεία, μέχρι που τελικά απέκτησε αρκετούς πελάτες για να ζει μια μέτρια ζωή.

Έχοντας φτιάξει το δικό της πελατολόγιο, αντάλλαξε το Λος Άντζελες με μια ζωή ψηφιακού νομά, δίνοντας προτεραιότητα σε μέρη με χαμηλότερο κόστος ζωής. Πρώτα μετακόμισε στο Μπαλί της Ινδονησίας το 2019, μετά πήγε στο Τσιάνγκ Μάι της Ταϊλάνδης, πέρασε μερικές εβδομάδες στο Βιετνάμ και μετά άλλους δύο μήνες στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής.

Επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες και έμεινε στο Κάνσας Σίτι κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, αλλά το 2021 ήταν έτοιμη να προχωρήσει ξανά.

Η Wichmann έψαχνε μέρη όπου θα ήθελε να ζήσει μακροπρόθεσμα, όταν θυμήθηκε ένα προηγούμενο ταξίδι της στη Μαδέρα, ένα νησί στα ανοικτά των ακτών της Πορτογαλίας. Αποφάσισε ότι η Λισαβόνα πληρούσε όλα τα κριτήρια που ήθελε σε ένα νέο σπίτι: καλό καιρό, κοντινή απόσταση από την παραλία, μεγάλη διεθνή κοινότητα και μια πόλη που μπορείς να περπατήσεις και που επικεντρώνεται σε υγιεινές δραστηριότητες.

Η μετακόμιση στην Πορτογαλία

Την ίδια περίπου περίοδο, η Πορτογαλία γνώριζε μια αύξηση των ψηφιακών νομάδων που μετακόμιζαν στη χώρα, μεταξύ άλλων και από τις ΗΠΑ. Περισσότεροι από 714.000 αλλοδαποί αποτελούσαν το 7% του πληθυσμού της Πορτογαλίας το 2021, ένα νέο υψηλό, σύμφωνα με την Πορτογαλική Υπηρεσία Μετανάστευσης και Συνόρων.

Η Wichmann συμπλήρωσε την αίτηση για την έκδοση της βίζας D7. Υπέβαλε τα δακτυλικά της αποτυπώματα, άνοιξε έναν πορτογαλικό τραπεζικό λογαριασμό με 10.000 ευρώ, έλαβε αριθμό φορολογικού μητρώου και υπέγραψε σύμβαση μίσθωσης για ένα διαμέρισμα.

Η βίζα της έδωσε τέσσερις μήνες για να ξεκινήσει στη Πορτογαλία και, μόλις έφτασε, υπέβαλε αίτηση για άδεια διαμονής δύο ετών. Η Wichmann ανανέωσε τη βίζα της το 2023, αποκτώντας έτσι άλλα τρία χρόνια διαμονής. (Η Πορτογαλία θέσπισε ξεχωριστή βίζα D8 για ψηφιακούς νομάδες τον Οκτώβριο του 2022).

Οι συνθήκες στέγασης της Wichmann στη Λισαβόνα ήταν πολύ διαφορετικές: αρχικά έμεινε σε κοινόχρηστο χώρο διαμονής, στη συνέχεια υπομίσθωσε δωμάτια για σύντομη διαμονή σε διάφορα διαμερίσματα, πριν βρει το δικό της διαμέρισμα. Υπέγραψε συμβόλαιο μίσθωσης τριών ετών.

Το μεγαλύτερο πολιτισμικό σοκ ήταν η εκμάθηση της τοπικής γλώσσας. «Αμέσως άρχισα να παρακολουθώ μαθήματα σε ένα πανεπιστήμιο για να μάθω πορτογαλικά», λέει η Wichmann, και στη συνέχεια άρχισε να παίρνει ιδιωτικά μαθήματα και τώρα συνεργάζεται με έναν δάσκαλο. Κλείνει πακέτα πέντε μαθημάτων των 60 λεπτών για περίπου 71 δολάρια ή πέντε μαθημάτων των 30 λεπτών για 50 δολάρια, ανάλογα με τις ανάγκες της.

«Νιώθω ότι αυτό με βοήθησε πραγματικά να βελτιωθώ και με έκανε πολύ πιο σίγουρη για τις δεξιότητές μου στην ομιλία», λέει.

Πώς ξοδεύει τα χρήματά της

Δείτε πώς ξόδεψε τα χρήματά της η Wichmann τον Ιούνιο του 2025.

Ενοίκιο και κοινόχρηστα: 1.296 δολάρια για ένα διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου

Προαιρετικά: 1.133 δολάρια για ταξίδια, ψώνια και διασκέδαση

Τρόφιμα: 500 δολάρια

Συνδρομές και ιδιότητες μέλους: 207 δολάρια για ClassPass, μαθήματα τένις, Squarespace, OpenAI, Netflix και Google Cloud

Φοιτητικά δάνεια: 190 δολάρια

Μεταφορές: 116 δολάρια για λεωφορεία, τρένα, rideshares και πάρκινγκ

Τηλέφωνο: 15 δολάρια

Η Wichmann λέει ότι επέλεξε τη γειτονιά στην οποία ζει επειδή είναι προσβάσιμη με τα πόδια και δεν απέχει πολύ από το κέντρο της Λισαβόνας, όπου υπάρχουν πολλά εστιατόρια, καφετέριες και άλλες δραστηριότητες.

Συνήθως χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς και αγοράζει μηνιαία κάρτα απεριόριστων διαδρομών για 30 ευρώ, αλλά τον Ιούνιο επέλεξε να αγοράζει μεμωνομένα εισιτήρια, καθώς ταξίδευε.

Κοιτώντας μπροστά

Αν υπάρχει κάτι που λείπει στη Wichmann από τις ανέσεις του σπιτιού της στις ΗΠΑ, «είναι το πόσο γρήγορα μπορείς να παραλάβεις ό,τι θέλεις στην πόρτα σου», λέει.

Αλλά είναι μια μικρή προσαρμογή που είναι ευτυχής να κάνει. Τελικά, βλέπει τον εαυτό της να μένει μακροπρόθεσμα στην Πορτογαλία.

«Όταν μετακόμισα στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας, το σχέδιό μου ήταν να ζήσω εδώ τουλάχιστον πέντε χρόνια και μετά να αποφασίσω πού θέλω να πάω», λέει η Wichmann. Αλλά προς το παρόν, «δεν βλέπω τον εαυτό μου να μετακομίζει πουθενά αλλού, τουλάχιστον εκτός Πορτογαλίας. Μου αρέσει πολύ εδώ».

Λέει ότι οι οικονομικοί της στόχοι είναι μετριοπαθείς: θέλει να μπορεί να πληρώνει τους λογαριασμούς της και ίσως κάποια μέρα να αγοράσει ένα σπίτι στην Πορτογαλία με τον φίλο της.

Όσον αφορά την καριέρα της, η Wichmann βλέπει τη δουλειά της ως ένα μέσο για να ζήσει μια πιο ικανοποιητική ζωή. «Όταν ζούσα στο Λος Άντζελες, η ζωή μου περιστρεφόταν σχεδόν αποκλειστικά γύρω από τη δουλειά», λέει. Τώρα, «η ζωή μου περιστρέφεται γύρω από τη ζωή μου, με τη δουλειά να είναι ένα μέρος της».

«Θέλω να δείξω στους ανθρώπους ότι υπάρχει ένας τρόπος εργασίας που δεν είναι ο παραδοσιακός 9-5», λέει, «και να τους εμπνεύσω να ζήσουν τη ζωή τους στο έπακρο».