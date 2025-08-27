Σοκ στην αρένα: 22χρονος ταυρομάχος νεκρός μετά από χτύπημα ταύρου περίπου 700 κιλών

Τραγωδία σημειώθηκε στην Πορτογαλία με έναν 22χρονο ταυρομάχο να χάνει την ζωή του μέσα στην αρένα.

Συγκεκριμένα, ο Μανουέλ Μαρία Τριντάντε προκάλεσε έναν ταύρο περίπου 700 κιλών μέσα στο Campo Pequeno. Το να κατευθυνθεί ελάχιστα προς το μέρος του ταύρου ήταν αρκετό για να ορμήσει το ζώο με μεγάλη ταχύτητα προς το μέρος του. Παρά την προσπάθεια του 22χρονου να πιαστεί από τα κέρατα του ταύρου, δεν κατάφερε να τον ελέγξει.

Χρειάστηκαν μόνο λίγα δευτερόλεπτα για να βρεθεί ο Τριντάντε στον αέρα και να τον πετάξει ο ταύρος με ορμή στον τοίχο.

Έντρομοι οι θεατές στην αρένα φώναζαν, αλλά ο Τριντάντε έμεινε αναίσθητος στο έδαφος.

Οι άλλοι ταυρομάχοι κατάφεραν να συγκρατήσουν τον ταύρο, τραβώντας την ουρά και υψώνοντας πολύχρωμες κάπες μπροστά στα μάτια του μεταδίδει η Daily Mail.

Ανεπανόρθωτη εγκεφαλική βλάβη

Στην αρένα έσπευσαν διασώστες για τις πρώτες βοήθειες. Ο 22χρονος ταυρομάχος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου μπήκε σε τεχνητό κώμα. Ωστόσο, μέσα σε 24 ώρες κατέληξε εξαιτίας ανεπανόρθωτης εγκεφαλικής βλάβης.

Ο Τριντάντε ήταν ήδη αναγνωρισμένος forcado. Πρόκειται για ειδικού τύπου ταυρομάχους που προκαλούν σκόπιμα τον ταύρο να ορμήσει. Μόλις το ζώο εξαγριωθεί μια ομάδα οκτώ forcados σχηματίζει μία στήλη και ένας ένας προσπαθούν να πηδήξουν πάνω στον ορμητικό ταύρο και να τον ακινητοποιήσουν με πάλη.

Ο Τριντάντε συνέχιζε οικογενειακή παράδοση, καθώς ακολουθούσε τα βήματα του πατέρα του, ο οποίος επίσης ήταν forcado στην ομάδα Sao Mancos.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ