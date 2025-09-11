Η στιγμή που ο ταύρος καρφώνει με τα κέρατα 17χρονο σε φεστιβάλ στην Ισπανία (σκληρές εικόνες)

Ένα φρικτό περιστατικό σημειώθηκε στην Ισπανία κατά τη διάρκεια ενός παραδοσιακού φεστιβάλ.

Το φεστιβάλ πραγματοποείτο την Τρίτη στην πόλη Mocejon, στην επαρχία Τολέδο της κεντρικής Ισπανίας, όταν ένας εξαγριωμένος ταύρος χτύπησε επανειλημμένα και πέταξε έναν έφηβο. Το τραγικό αυτό περιστατικό διαδραματίστηκε κατά τη διάρκεια εορτασμών προς τιμήν της Παναγίας των Angustias.

Η επίθεση του ζώου καταγράφηκε σε βίντεο, στο οποίο φαίνεται ξεκάθαρα να σπρώχνει τον 17χρονο σε έναν τοίχο λίγο πριν τον σηκώσει στον αέρα και τον χτυπήσει με δύναμη σε μια μεταλλική πύλη. Στη συνέχεια, ο ταύρος σέρνει τον νεαρό πίσω στο κέντρο της πλατείας και τον ρίχνει κάτω, αφήνοντάς τον ξαπλωμένο στο έδαφος.

Σύμφωνα με την Daily Mail, άλλοι συμμετέχοντες σπεύδουν να τον βοηθήσουν, κουνώντας καπέλα και τραβώντας την ουρά του ταύρου για να τον αποσπάσουν, αλλά οι προσπάθειές τους αποτυγχάνουν αρχικά. Τελικά τα καταφέρνουν και μεταφέρουν τον τραυματισμένο ανήλικο για να του παράσχουν ιατρική βοήθεια.

Πηγές της Πολιτικής Φρουράς ανέφεραν ότι ο νεαρός τραυματίστηκε τρεις φορές και υπέστη πληγές στον ώμο και στην κοιλιά.

Σταθεροποιήθηκε στο σημείο του συμβάντος από ιατρικό προσωπικό πριν μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Τολέδο. Πηγές του νοσοκομείου επιβεβαίωσαν ότι η κατάστασή του είναι σοβαρή.

Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη αναταραχή στην πόλη κατά τη διάρκεια των τοπικών εορτασμών της Ημέρας του Ταύρου.

Ανάλογη τραγωδία και στην Πορτογαλία

Η τραγωδία συνέβη λίγες εβδομάδες μετά τον θάνατο ενός διάσημου Πορτογάλου ταυρομάχου σε μια αρένα. Ο Manuel Maria Trindade, ένας 22χρονος ταυρομάχος, πέθανε αφού τον σήκωσε και τον έριξε πάνω σε έναν τοίχο ένα εξαγριωμένο θηρίο βάρους 1.500 λιβρών.

Έκανε το ντεμπούτο του στην αρένα Campo Pequeno της Λισαβόνας, όταν η παράσταση κατέληξε σε τραγωδία.

Πλάνα από το συμβάν δείχνουν τον νεαρό «forcado» να τρέχει προς τον τεράστιο ταύρο για να τον προκαλέσει να ορμήσει.

Το θηρίο έτρεξε με μεγάλη ταχύτητα προς τον Trindade, ο οποίος προσπάθησε να πιάσει τα κέρατα του ζώου και να το ελέγξει.

Ωστόσο, σε λίγα δευτερόλεπτα, ο Trindade σηκώθηκε στον αέρα από τον ορμητικό ταύρο και χτυπήθηκε με δύναμη στον τοίχο της αρένας.

Οι θεατές στην αρένα 6.848 θέσεων φώναξαν με τρόμο καθώς το θύμα έμεινε ξαπλωμένο στο έδαφος.