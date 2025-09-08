Φονική επίθεση ταύρου σε ισπανικό φεστιβάλ: Η στιγμή που άνδρας παλεύει για τη ζωή του στον δρόμο

Με τραγικό τρόπο έχασε τη ζωή του ένας 57χρονος άνδρας στην Ουμπρίκε της Ανδαλουσίας, κατά τη διάρκεια του ετήσιου ισπανικού φεστιβάλ Toro del Gayumbo, όταν δέχτηκε επίθεση από ταύρο που είχε αφεθεί ελεύθερος στους δρόμους της πόλης. Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail.

Ο ταύρος, με το όνομα Mosquetero, ξέφυγε με ορμή από τον χώρο κράτησής του και άρχισε να τρέχει στους στενούς δρόμους της Ουμπρίκε, στο πλαίσιο του παραδοσιακού εθίμου. Το θύμα, προσπάθησε να σωθεί σκαρφαλώνοντας στα κάγκελα παραθύρου ισόγειας κατοικίας.

Δυστυχώς, ο ταύρος τον εντόπισε, τον χτύπησε με δύναμη και τον έριξε στο έδαφος. Στη συνέχεια, τον κάρφωσε επανειλημμένα με τα κέρατά του, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα. Στο σημείο επικράτησε πανικός, με θεατές να προσπαθούν να απομακρυνθούν ή να βοηθήσουν όπως μπορούσαν. Ο άνδρας μεταφέρθηκε άμεσα σε κοντινό ιατρικό κέντρο, όμως, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του λίγο μετά τις 8 το βράδυ.

Παρά τις συνεχείς εκκλήσεις φιλοζωικών οργανώσεων και ακτιβιστών για τον τερματισμό αυτών των επικίνδυνων παραδόσεων, τέτοια φεστιβάλ παραμένουν βαθιά ριζωμένα σε αρκετές ισπανικές περιοχές, θεωρούμενα ως αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής πολιτιστικής ταυτότητας.

Ωστόσο, κάθε νέο δυστύχημα, όπως αυτό στην Ουμπρίκε, αναζωπυρώνει τη συζήτηση για το κατά πόσο αυτά τα έθιμα μπορούν να συνεχίζονται στο όνομα της παράδοσης, τη στιγμή που τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη ζωή — αλλά και η ευημερία των ζώων που χρησιμοποιούνται.

Δείτε το βίντεο: