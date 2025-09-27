Durga Puja 2025: Η γιορτή της δύναμης, της τέχνης και της πίστης - Η θεά που νίκησε το κακό

Κάθε φθινόπωρο, η Ινδία –και ιδιαίτερα η Καλκούτα και η Δυτική Βεγγάλη– μεταμορφώνεται σε μια απέραντη σκηνή αφιερωμένη στη θεά Ντούργκα. Η Durga Puja δεν είναι απλώς ένα θρησκευτικό φεστιβάλ. Είναι ένα πάντρεμα πίστης, τέχνης, πολιτισμού και κοινωνικής ζωής, που ενώνει εκατομμύρια ανθρώπους σε μια γιορτή φωτός, χρωμάτων και μουσικής.

Τι είναι η Durga Puja

Η Durga Puja αποτελεί το αποκορύφωμα της ινδουιστικής γιορτής Navratri («εννέα νύχτες»). Τιμά τη θεά Ντούργκα, σύμβολο θηλυκής δύναμης και προστάτιδα απέναντι στο κακό. Στην ινδουιστική μυθολογία, η Ντούργκα νίκησε τον δαίμονα Μαχισάσουρα (Mahishasura), που συμβολίζει την αλαζονεία και τη βία. Έτσι, η Puja είναι μια υπενθύμιση ότι η αρετή και η δικαιοσύνη στο τέλος επικρατούν.

Reuters

Πώς ξεκίνησε

Η παράδοση της λατρείας της Ντούργκα έχει ρίζες αιώνων. Οι πρώτες αναφορές της Durga Puja εντοπίζονται τον 16ο αιώνα στη Βεγγάλη, όταν ευγενείς οικογένειες χρηματοδοτούσαν μεγάλες τελετές ως ένδειξη πίστης αλλά και κοινωνικού κύρους. Από τον 19ο αιώνα, με την άνοδο της μεσαίας τάξης στην Καλκούτα, η γιορτή βγήκε από τα αρχοντικά και έγινε λαϊκή υπόθεση: οι κοινότητες (παράγκες, γειτονιές, σύλλογοι) άρχισαν να διοργανώνουν τις δικές τους πανδάλες (τεράστιες σκηνές-ναούς), διακοσμημένες με απίστευτη καλλιτεχνική λεπτομέρεια.

Τι σημαίνει

Για τους Ινδουιστές, η γιορτή έχει βαθιά θρησκευτική διάσταση: είναι μια περίοδος προσευχής, νηστείας και προσφορών στη θεά. Όμως η σημασία της ξεπερνά τα όρια της πίστης:

Πολιτισμός και Τέχνη: Οι πανδάλες είναι έργα τέχνης, με γλυπτά και διακοσμήσεις που κάθε χρόνο ανταγωνίζονται σε φαντασία.

Κοινωνική συνοχή: Γείτονες, φίλοι, οικογένειες, όλοι γιορτάζουν μαζί, ενισχύοντας δεσμούς και κοινότητες.



Γυναικεία δύναμη: Η Ντούργκα ενσαρκώνει τη θηλυκή ενέργεια (Shakti). Η γιορτή τιμά τη συμβολή και τη δύναμη των γυναικών στην κοινωνία.



Νίκη του καλού: Το τελικό τελετουργικό, η Vijaya Dashami, όταν τα αγάλματα της θεάς βυθίζονται στα νερά, συμβολίζει τον κύκλο της ζωής αλλά και την πεποίθηση ότι το καλό πάντα θριαμβεύει.

Η Durga Puja σήμερα

Σήμερα, η γιορτή έχει αποκτήσει παγκόσμια διάσταση. Από το Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη μέχρι τη Μελβούρνη, οι ινδικές κοινότητες στήνουν πανδάλες και γιορτάζουν. Το 2021, η UNESCO την ανακήρυξε ως στοιχείο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας, αναγνωρίζοντας τον μοναδικό συνδυασμό πίστης, καλλιτεχνίας και συλλογικής χαράς.

H φετινή γιορτή

Φέτος, η Durga Puja 2025 θα κορυφωθεί από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου, με τη μεγάλη μέρα της Vijaya Dashami . Οι δρόμοι της Καλκούτας, αλλά και δεκάδων πόλεων στην Ινδία και το εξωτερικό, αναμένεται να γεμίσουν με πολύχρωμες πανδάλες, μουσική και χορό. Η φετινή γιορτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς έρχεται σε μια περίοδο που οι κοινότητες αναζητούν ξανά συλλογική χαρά και πνευματική ανάταση. Από την Ινδία μέχρι τις ομογενειακές γειτονιές της Ευρώπης και της Αμερικής, εκατομμύρια πιστοί και επισκέπτες θα γιορτάσουν τη νίκη του φωτός απέναντι στο σκοτάδι.