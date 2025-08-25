Με δασοκομάντος και Canadair η Ελλάδα στις μεγάλες πυρκαγιές σε Ισπανία - Πορτογαλία

Παρούσα η Ελλάδα στον ευρωπαϊκό μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας για την ιβηρική χερσόνησο που δοκιμάζεται, καθώς στις πυρκαγιές της Πορτογαλίας και της Ισπανίας, επιχειρούν δύο ελληνικά Canadair και δασοκομάντος της ΕΜΟΔΕ. Η Ελλάδα, στο πλαίσιο του πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοϋποστήριξης προς τις πληγείσες χώρες, συνδράμει ενεργά στις επιχειρήσεις κατάσβεσης των μεγάλων δασικών πυρκαγιών που μαίνονται σε Ισπανία και Πορτογαλία, μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (UCPM).

Σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη , στην Πορτογαλία επιχειρούν ήδη δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη Canadair CL-415, ενισχύοντας τις εναέριες επιχειρήσεις πυρόσβεσης. Παράλληλα, στην Ισπανία επιχειρούν 20 Δασοκομάντος των Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ).

Τόσο τα Canadair όσο και η ομάδα της ΕΜΟΔΕ θα παραμείνουν στις περιοχές αυτές έως τις 28 Αυγούστου, συνεχίζοντας να ενισχύουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Η μάχη με την κλιματική κρίση δεν έχει σύνορα. Στηριζόμαστε στις αρχές της συνεργασίας, της αλληλεγγύης και της ενότητας, για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος.