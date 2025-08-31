Σε σοκ Φελίπε και Λετίθια από τις καταστροφικές φωτιές - Η απρόσμενη κίνηση της βασίλισσας

Τις περιοχές που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές που σάρωσαν τεράστιες δασικές εκτάσεις επισκέφθηκε την περασμένη εβδομάδα το βασιλικό ζεύγος της Ισπανίας.

Συνολικά, σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα, η βορειοδυτική περιοχή της χώρας μετρά τις πληγές της αφού υπολογίζεται πως σχεδόν 4 εκατομμύρια στρέμματα έγιναν στάχτη από τις πύρινες φλόγες.

Ο Φελίπε και η Λετίθια επισκέφθηκαν την περιοχή Ουρένσε που μετρά τις πληγές της ωστόσο το πρώτο μέρος της διαδρομής έπρεπε να διακοπεί λόγω του πυκνού καπνού που δυσκόλεψε ακόμη και την προσγείωση του ελικοπτέρου τους στο φαράγγι Φορκαντούρα στη Θαμόρα. Ωστόσο, σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα, η εικόνα που αντίκρισαν στη Σανάμπρια, που επλήγη από την πυρκαγιά στο Πόρτο, τους άφησε άναυδους. Το ίδιο συνέβη και στη Λας Μέδουλας.

«Θεέ μου, οι καστανιές!» αναφώνησε ο βασιλιάς Φελίπε, σύμφωνα με το Mujer Hoy, ενώ βρισκόταν στο Ορεγιάν το οποίο προσφέρει προνομιακή θέα στο Φυσικό Πάρκο Λας Μέδουλας, μια ρωμαϊκή περιοχή εξόρυξης χρυσού και Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς.

Ο βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Λετίθια στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στους πρόποδες της λίμνης Καρουσέδο, όπου χαιρέτισαν τους αξιωματούχους της πόλης καθώς και αρκετούς κατοίκους των χωριών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές.

Το βασιλικό ζεύγος της Ισπανίας επισκέφθηκε τις πληγείσες περιοχές / Reuters

Η απρόσμενη κίνηση της βασίλισσας

Η Λετίθια που διακρίνεται τακτικά για την προσέγγισή της με τον ισπανικό λαό δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί και έσπασε το πρωτόκολλο, όπως κάνει σε πολλές εκδηλώσεις.

Έτσι, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο Ρεμπογιάρ, η βασίλισσα της Ισπανίας αντίκρισε ένα κουτάβι το οποίο, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, διασώθηκε από τις φωτιές. Η ίδια μη μπορώντας να αντισταθεί, έσπευσε να το πάρει αγκαλιά και να το χαϊδέψει ενώ συνομίλησε με τη γυναίκα που το εντόπισε.

🥰 El tierno momento que ha dejado la reina Letizia en su visita a Rebollar: no dudó en acariciar al cachorro de una vecina… y Felipe se sumó al gesto



👉🏼 Los monarcas han viajado al norte de Extremadura para conocer de primera mano los daños de los incendios recientes pic.twitter.com/r6DBqDnCzQ — COPE Extremadura (@CopeExtremadura) August 29, 2025

Η Λετίθια χαϊδεύει ένα κουτάβι που σώθηκε από τις φωτιές / Imago

Η απογοήτευση των πολιτών για τη στάση Φελίπε και Λετίθια

Παρά το πιεσμένο πρόγραμμα, οι περιοχές που επέλεξαν να επισκεφθούν φαίνεται πως είχαν προγραμματιστεί με ακρίβεια και προσοχή. Συγκεκριμένα, τα Ανάκτορα θέλησαν αυτή τη φορά να αποφύγουν τις εντάσεις που είχαν δημιουργηθεί τον περασμένο Οκτώβριο μετά το σαρωτικό πέρασμα της καταιγίδας DANA στην Βαλένθια όπου πάνω από 200 άνθρωποι έχασαν με τραγικό τρόπο τη ζωή τους.

Στο Καρουσέδο, ένας κάτοικος εξέφρασε την απελπισία του βλέποντας ότι ο Φελίπε και η Λετίθια δεν σταμάτησαν σε καμία από τις πόλεις που καταστράφηκαν από τις πυρκαγιές.

«Δεν είναι μόνο η θέα, είναι και οι πολίτες. Άνθρωποι έχασαν τα σπίτια τους και δεν ήρθαν καν να μας δουν. Νιώθουμε ότι μας εγκατέλειψαν».