Αποκαλύψεις «φωτιά» για την Χεορχίνα του Ρονάλντο: Τα ψέματα στην δουλειά της και το κρυφό παρελθόν

Από την εποχή της σχέσης της με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, η Χεορχίνα Ροντρίγκες έχει παρουσιαστεί ως η ταπεινή νεαρή γυναίκα που κέρδισε την προτίμηση του σταρ του ποδοσφαίρου με ευκολία και απλότητα. Ωστόσο, αυτή η αφήγηση υπονομεύεται για άλλη μια φορά από πρόσφατες δηλώσεις του Πάμπλο Μπουν, πρώην φίλος και influencer του μοντέλου, ο οποίος ισχυρίζεται ότι η επίσημη εκδοχή απέχει πολύ από αυτό που πραγματικά συνέβη.

Σύμφωνα με τον Μπουν, η διάσημη ρομαντική σκηνή του «έρωτα με την πρώτη ματιά» σε ένα πολυτελές κατάστημα στη Μαδρίτη δεν ήταν τίποτα περισσότερο από μια στρατηγική για τη διαμόρφωση μιας δημόσιας εικόνας. «Δεν γνωρίστηκαν τυχαία. Ήταν στο Opium, ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στο οποίο σύχναζαν και οι δύο. Όλα τα άλλα κανονίστηκαν αργότερα», είπε ο νεαρός άνδρας σε συνέντευξή του στην εκπομπή «TardeAR».

Ο Μπουν όχι μόνο αντικρούει την ιστορία που διαδόθηκε σε συνεντεύξεις και στο ριάλιτι σόου της Χεορχίνα στο Netflix, αλλά αποκαλύπτει επίσης ότι είχε ήδη δεσμούς με άλλες διασημότητες πριν από τον Ρονάλντο. «Ήταν με τον Σαντάνα, με τον Μιγκέλ Άνχελ Σιλβέστρε...», υποστήριξε. Για αυτόν, το ενδιαφέρον της Χεορχίνα ήταν σαφές: «Αν δεν ήταν ο Κριστιάνο, θα ήταν κάποιος άλλος με δύναμη ή φήμη».

Η εκδοχή του Πάμπλο Μπουν σκιαγραφεί μια πολύ διαφορετική εικόνα από τη «σύγχρονη Σταχτοπούτα». Αφηγείται ότι, μετά την έναρξη της σχέσης, η ομάδα της Χεορχίνα παρενέβη για να δημιουργήσει μια πιο βολική αφήγηση, κανονίζοντας μάλιστα δουλειές για εκείνη σε καταστήματα όπως η Gucci και η Prada. «Στην Gucci, δεν μπορούσε να συνεχίσει επειδή οι άνθρωποι έρχονταν απλώς για να ζητήσουν αυτόγραφα», είπε.

Αυτή η μαρτυρία αναζωπυρώνει μια διαμάχη που είχε ήδη ξεσπάσει στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης το 2023, όταν ο Μπουν δημοσίευσε αρκετά βίντεο κατηγορώντας την Χεορχίνα ότι ήταν ιδιοτελής και αλαζονική. Ισχυρίζεται ότι υπέστη αντίποινα, αν και αρνείται ότι έλαβε επίσημη καταγγελία.

Εν τω μεταξύ, το ζευγάρι συνεχίζει να προβάλλει μια εικόνα σταθερότητας και λάμψης. Αλλά οι αμφιβολίες που εγείρουν όσοι ισχυρίζονται ότι τη γνώριζαν «πριν από τη φήμη» ξανανοίγουν τη συζήτηση. Ηταν όντως μια ιστορία αγάπης ή το καλύτερο κάστινγκ της ζωής της;